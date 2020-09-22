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  4. O uygulamayı ilk Vali Yıldırım yükledi

O uygulamayı ilk Vali Yıldırım yükledi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 22.09.2020 10:04 | Son Güncelleme

Sürücü Belgesi bilgilerinin TC.

O uygulamayı ilk Vali Yıldırım yükledi

Sürücü Belgesi bilgilerinin TC. Kimlik Kartı’na yüklenmesi programı hayata geçmesiyle Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, bilgilerinin TC. Kimlik Kartı’na yazılması işlemi için ilk müracaatı Süleymanpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.
Sürücü Belgesi bilgilerinin TC. Kimlik Kartı’na yüklenmesi programı hayata geçti. “Hayat Kimliğinle Kolay” Projesi’nin ilk adımı olan Sürücü Belgesi bilgilerinin TC. Kimlik Kartı’na yazılması işleminde ilk müracaat Süleymanpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğünde Vali Aziz Yıldırım tarafından yapıldı.
Vali Yıldırım, TC. Kimlik Kartına Sürücü Belgesi’nin bilgelerini yazdırdı. Ardından İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan TC. Kimlik Kart’larına Sürücü Belgesi bilgilerini yazdırdılar.
Müracaatı sırasında Vali Yıldırım’a Tekirdağ İl Nüfus Müdürü Aydoğan Tulgar, Süleymanpaşa Nüfus Müdürü Veysel Aydoğdu eşlik etti.

O uygulamayı ilk Vali Yıldırım yükledi

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