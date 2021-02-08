obilet.com'a "Dünyanın Önde Gelen Otobüs Rezervasyon Web Sitesi" ödülü

İSTANBUL (AA) - Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, 2020 Uzakrota Seyahat Ödülleri kapsamında "Dünyanın Önde Gelen Otobüs Rezervasyon Web Sitesi" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve dünya çapında turizm ve seyahat alanında prestijli ödüller arasında gösterilen Uzakrota'nın sonuçları belli oldu.

Buna göre, sonuçları halk oylamasıyla belirlenen Uzakrota Seyahat Ödülleri kapsamında 2019'da "Yılın Otobüs Sitesi" ve "Yılın Seyahat Girişimi" kategorilerinde birinciliği elde eden obilet.com, 2020'de de "Dünyanın Önde Gelen Otobüs Rezervasyon Web Sitesi" kategorisinde ilk sıraya yerleşti.

Öte yandan "Dünyanın Önde Gelen Seyahat Kurucu Yöneticisi" kategorisinde de obilet.com Üst Yöneticisi (CEO) Yiğit Gürocak dereceye girdi.

Kullanıcılarına firmaları kıyaslama ve kendilerine en uygun otobüs ve uçak biletini bulma imkanı sağlamak için Ali Yılmaz ve Yiğit Gürocak tarafından 2012'de kurulan obilet.com, 2018'in 2. çeyreğinde en çok yatırım alan Türk şirketi oldu. Platformun toplam ziyaretçi sayısı kurulduğu günden bu yana 400 milyona ulaştı.

Yatırımcıları arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da bulunan seyahat firması, ayda 16 milyondan fazla kullanıcı tarafından ziyaret ediliyor.

