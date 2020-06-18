YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. OBM’de gelir getirici tür ağaçlandırma toplantısı yapıldı

OBM’de gelir getirici tür ağaçlandırma toplantısı yapıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 18.06.2020 14:13 | Son Güncelleme

Kırsalda yaşayan vatandaşların gelir seviyelerinin artırılması amacıyla ceviz ve badem gibi türlerle yapılan gelir getirici tür ağalandırma çalışmalarında, söz konusu türlerin bakımını yapacak vatandaşların eğitimi ve bilinçlendirilmesi amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü Yaşar Öztaş Eğitim Tesislerinde toplantı yapıldı.Toplantıda açılış konuşması yapan Bölge Müdürü Oktay Ayatay, toplantının hayırlı olmasını temenni ederek toplantıdan ayrıldı.

Kırsalda yaşayan vatandaşların gelir seviyelerinin artırılması amacıyla ceviz ve badem gibi türlerle yapılan gelir getirici tür ağalandırma çalışmalarında, söz konusu türlerin bakımını yapacak vatandaşların eğitimi ve bilinçlendirilmesi amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü Yaşar Öztaş Eğitim Tesislerinde toplantı yapıldı.
Toplantıda açılış konuşması yapan Bölge Müdürü Oktay Ayatay, toplantının hayırlı olmasını temenni ederek toplantıdan ayrıldı. Daha sonra toplantı Bölge Müdür Yardımcısı Faruk Bayraktaroğlu başkalığında İl Tarım Ve Orman Müdürlükleriyle koordineli şekilde oluşturulan gruplarla devam etti.
Bölge Müdür yardımcısı Faruk Bayraktaroğlu, “Geçmişte yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma sahaları, üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar, tür değişikliğine gidilip gidilmeyeceği, uygulama aşamasında potansiyel sahaların belirlenmesi, bu sahaların verimli hale getirilmesi için vatandaşların bilinçlendirilmesi mevcut uygulamaların takibi ve bakımların buna göre yapılmaları konularında birlikte karar alacağız neticesini Genel Müdürlüğümüze ileteceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Erzurum Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
02:43
Sabah
04:39
Öğle
12:21
İkindi
16:19
Akşam
19:53
Yatsı
21:40

Erzurum Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Sefa Eczanesi
Palandoken
Bakan Eczanesi
Yakutiye
Yeni Arastırma Eczanesi
Palandoken
Çağla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Aziziye’de cuma namazı hazırlığı

Aziziye’de cuma namazı hazırlığı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Sülünkaya’da Köy Şenliği Coşkusu

Sülünkaya’da Köy Şenliği Coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.