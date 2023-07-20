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OBP nedir, nasıl hesaplanır? YKS’de tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi?

20.07.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte OBP'ye dair araştırmalar da hız kazandı. Lise mezuniyet puanı olarak bilinen OBP puanının nasıl hesaplandığı da merak konusu oldu. YKS tercihleri 27 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak. Bu kapsamda OBP büyük önem teşkil ediyor. Peki, OBP nedir, nasıl hesaplanır? YKS’de tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

OBP nedir, nasıl hesaplanır sorularının yanıtları; 17-18 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hız kazandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Peki, OBP nedir, nasıl hesaplanır? YKS’de tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi? İşte tüm merak edilenler...

OBP NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanıdır. Bilinen adıyla daha çok okul puanı olarak kullanılır.

Türkiye genelinde liseye geçiş yapacak öğrencilerin değerlendirilmesi ile ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden Lise mezuniyet puanı) 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür. Böylelikle, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olarak elde edilir. 50'nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınır.

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Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde on ikisi (katsayı=0,12) merkezi sınavdan alınan puanlara eklenerek adayın yerleştirme puanları hesaplanır.

YKS’de tercih yapıp yerleşince veya yerleşemeyince OBP düşer mi?
Tercihlerle ilgili en fazla merak edilen konulardan biri de, YKS tercihinin yapılıp üniversiteye gidilmemesi durumunda okul puanının etkilenip etkilemeyeceği oluşturuyor.

ÖSYM, Ortaöğretim Başarı Puanı (ÖBP) ÖSYM, 2023-YKS sık sorulan sorular kılavuzunda bu konuya dair detaylar paylaştı.

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***ÖSYM'nin yayınladığı konuya dair bilgi sık sorulan sorular kılavuzunda şu şekilde verilmiştir;

Geçen yıl 2023-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2023-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

Geçen yıl 2023-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2023-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

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YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN OBP’NİN KATKISI NE OLACAKTIR?

OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanmaktadır.

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