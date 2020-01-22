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  4. “Ocak” adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi

“Ocak” adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.01.2020 15:49 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi ve Tiyatro 8 iş birliğiyle Kartal Belediyesi Hürriyet Kültür Merkezi’nde “Ocak” isimli tiyatro oyunu izleyiciyle buluşturuldu.Trajikomik öğelerin yer aldığı ve seyircileri kahkahaya boğan oyun, Kartallıların beğenisini kazandı.

Kartal Belediyesi ve Tiyatro 8 iş birliğiyle Kartal Belediyesi Hürriyet Kültür Merkezi’nde “Ocak” isimli tiyatro oyunu izleyiciyle buluşturuldu.
Trajikomik öğelerin yer aldığı ve seyircileri kahkahaya boğan oyun, Kartallıların beğenisini kazandı. 1960’lı yıllarda emekçi bir ailenin yaşadığı zorluklara rağmen bir arada kalma çabasını anlatan oyun, ayakta alkışlandı.
"Ocak" oyunu hakkında
Turgut Özakman tarafından yazılan ve Ercan Ballıoğlu tarafından yönetilen “Ocak” isimli oyun, anne, baba, büyükanne ve 4 çocuk etrafında şekillenen ve farklı karakterler ile beklentilere sahip bireylerin, merkezinde sevginin olduğu ilişkilerini ve çelişkilerini yansıtıyor. Oyunun arka planında zamanın İstanbul’u anlatılıyor. 2013 yılında hayata veda eden ve yazdığı “Şu Çılgın Türkler” adlı kitabıyla satış rekorları kıran yazar Turgut Özakman’ın 1962 yılında yazdığı eserlerinden biri olan “Ocak” isimli oyun, pek çok eleştirmen tarafından da başyapıt olarak kabul ediliyor.

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