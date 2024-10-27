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  4. Ocak ayında ayrılacak bile deniyordu! Osimhen kararını değiştirdi, Icardi ile komşu olacak... Galatasaray'ın yıldızından taraftarı çıldırtan hamle!

Ocak ayında ayrılacak bile deniyordu! Osimhen kararını değiştirdi, Icardi ile komşu olacak... Galatasaray'ın yıldızından taraftarı çıldırtan hamle!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.10.2024 17:39
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Galatasaray'ın İtalyan ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'den Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça sevindirecek bir hamle geldi. İşte detaylar...

Ocak ayında ayrılacak bile deniyordu! Osimhen kararını değiştirdi, Icardi ile komşu olacak... Galatasaray'ın yıldızından taraftarı çıldırtan hamle!
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın transfer sezonunun son günlerinde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve tüm dünyada ses getiren transferi Victor Osimhen, attığı goller ve karakteriyle şimdiden Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olmuş durumda.

Şu ana kadar çıktığı 6 maçta 3 gol 5 de asist yapan Nijeryalı santrfor için Ocak ayında ayrılacak gibi iddialar ortaya atılsa da taraftarı oldukça heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL'DA EV BAKIYOR

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Türkiye'de ilk etapta Dries Mertens ve Hakim Ziyech'in de konakladığı rezidansa yerleşen Nijeryalı golcünün İstanbul'da ev baktığı ortaya çıktı.

ICARDI'YE KOMŞU OLACAK

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Galatasaray'da çok mutlu olduğunu söyleyen ve devre arasında transferi düşünmeyen Victor Osimhen, Kemerburgaz Tesisleri'ne de yakın olması sebebiyle Göktürk tarafından ev bakıyor. Yıldız isim böylelikle takımın diğer yıldızı Mauro Icardi'yle de komşu olacak.

"KENDİMİ ADAYACAĞIM" DEMİŞTİ

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Nijeryalı yıldız Galatasaray'a ilk geldiğinde; "Burası tanıdığım bir kulüp. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Harika bir taraftarı var. Ben de bu enerjiyi yaşamaya geldim. Buraya alışmamda Mertens'in çok destek olacağını biliyorum." demişti.

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