Ocak ayında ayrılacak bile deniyordu! Osimhen kararını değiştirdi, Icardi ile komşu olacak... Galatasaray'ın yıldızından taraftarı çıldırtan hamle!

Galatasaray'ın transfer sezonunun son günlerinde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve tüm dünyada ses getiren transferi Victor Osimhen, attığı goller ve karakteriyle şimdiden Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olmuş durumda.

Şu ana kadar çıktığı 6 maçta 3 gol 5 de asist yapan Nijeryalı santrfor için Ocak ayında ayrılacak gibi iddialar ortaya atılsa da taraftarı oldukça heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL'DA EV BAKIYOR

Türkiye'de ilk etapta Dries Mertens ve Hakim Ziyech'in de konakladığı rezidansa yerleşen Nijeryalı golcünün İstanbul'da ev baktığı ortaya çıktı.

ICARDI'YE KOMŞU OLACAK

Galatasaray'da çok mutlu olduğunu söyleyen ve devre arasında transferi düşünmeyen Victor Osimhen, Kemerburgaz Tesisleri'ne de yakın olması sebebiyle Göktürk tarafından ev bakıyor. Yıldız isim böylelikle takımın diğer yıldızı Mauro Icardi'yle de komşu olacak.

"KENDİMİ ADAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Nijeryalı yıldız Galatasaray'a ilk geldiğinde; "Burası tanıdığım bir kulüp. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Harika bir taraftarı var. Ben de bu enerjiyi yaşamaya geldim. Buraya alışmamda Mertens'in çok destek olacağını biliyorum." demişti.