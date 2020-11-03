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Ocaklar duruşması ertelendi

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.11.2020 17:06 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar mahallesinde işlenen katliam gibi cinayetlerin duruşması yapıldı.

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar mahallesinde işlenen katliam gibi cinayetlerin duruşması yapıldı. Duruşma 13 Ocak 2021 tarihine ertelendi ve 3 zanlının tutukluluğunun sürmesine karar verildi
Erdek’e bağlı Ocaklar Mahallesi’ndeki Aile Çay Bahçesinde, geçen yıl biri çocuk üç kişinin ölümüne yol açan silahlı katliamın duruşması Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürdü. Tanıkların dinlendikleri duruşmada, Erdem T. Ogün A. ve Kader K.’nın tutukluluklarının sürmesine karar verildi. Olayda, 10 yaşındaki Selin Cebeci, 54 yaşındaki Kenan Balkan ve Mehmet Solaklar yaşamlarını yitirmişlerdi.

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