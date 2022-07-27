İSTANBUL (AA) - Perakende sektörü için geliştirdiği AI modülü ile ekrana bakan kişileri analiz eden ve sonrasında yapay zeka desteğiyle oluşan içerikleri kişiye göstermesi ile rakiplerinden ayrılan Octopus, APY Ventures liderliğinde 750 bin dolar yatırım aldı.

Albaraka'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl mart ayında ilk yatırım turunu tamamlayan Octopus kısa süre sonra Londra ofisini açtı ve global ekip arkadaşlarını takıma kattı. Octopus, sadece endüstriyel ekran satmak üzerine kurulmuş olan Digital Signage pazarında, ekran satmaya değil bu ekranların en verimli şekilde kullanılması ve ölçümlenebilir olmasına odaklanıyor.

APY Ventures liderliğinde gerçekleşen yatırım turuna katılan diğer yatırımcılar ise Aktif Ventures Mindvest Fonu, Finberg ve TechOne VC oldu.

- "Hem ekip hem de ürün olarak hızla gelişmek ve global müşteri sayımızı artırmak istiyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Octopus Kurucusu Emre Yıldız, "İlk yatırım turu sonrası motivasyonumuz ürünün global pazarda yer bulabilmesiydi. İlk turda yatırım yapan Kiğılı gurubu ile ürünü çok hızlı market fit hale getirebildiğimizi düşünüyoruz. Katıldığımız global programlarda ve fuarlarda kendimizi rahat ifade edebiliyor ve buna karşılık buluyoruz. Bir Türk girişimcisi olarak bu durum bizi çok mutlu ediyor. Yatırım sonrası hem ekip hem de ürün olarak hızla gelişmek ve global müşteri sayımızı artırmak istiyoruz. AI, ADS ve NFT alanında çalışmalarımız ile tüm rakiplerimizden ayrılıyoruz ve daha özgüvenli hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yatırım turuna Bilişim Vadisi GSYF ile liderlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz

Albaraka Portföy Genel Müdürü Emin Özer ise şunları kaydetti:

"APY Ventures olarak yenilikçi çözümler üreten, teknolojiyi merkezine alan girişimleri yakından takip ediyoruz. Geleneksel olarak nitelendirilebilecek olan reklamcılık sektöründe kişiselleştirilmiş çözümlere duyulan ihtiyaç ve beraberinde yaşanan teknolojik gelişmeler de bizi oldukça heyecanlandırıyor. Sunduğu çeşitli teknolojik çözümler ile pazarda fark yaratan Octopus’un yatırım turuna Bilişim Vadisi GSYF ile liderlik etmekten ve globale uzanacak olan yolculuğuna katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

- "Octopus, yapay zeka kullanımı, reklam ağı yönetimi ve NFT çözümleriyle de sektöründe fark yaratıyor"

Aktif Ventures Üst Yöneticisi (CEO) Yakup Sezer de, "Octopus, geliştirdiği yazılım çözümleriyle markaların, ürünlerini ve hizmetlerini bu ekranlar vasıtasıyla en verimli şekilde sunmalarını sağlarken, yapay zeka kullanımı, reklam ağı yönetimi ve NFT çözümleriyle de sektöründe fark yaratıyor. Hedefini yurt dışında da büyümek olarak belirleyen Octopus’un bu yatırım turuyla birlikte büyümesine hız katacağını düşünüyoruz, Mindvest Fonumuz ile bu başarı hikayesinin destekçisi olduğumuz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Octopus, alanında vizyoner bir ekibe sahip, özgün bir girişim"

Techone VC Yönetici Ortağı Yiğit Arslan ise, "TechOne olarak, 2021’de toplam 15 girişime yatırım yapmamızın neticesinde yılın en aktif girişim sermayesi fonu seçildik. 2022 yılında da en aktif fonlar arasında olma amacımız doğrultusunda attığımız önemli adımlardan bir tanesi de Octopus yatırımımızla gerçekleşti. Octopus, alanında vizyoner bir ekibe sahip, özgün bir girişim. Konvansiyonel reklam mecralarının görüntü tanıma ve büyük veri teknolojileri kullanarak dijital dönüşümüne önemli katkıda bulunuyor. Bundan sonraki süreçte başarılarının katlanarak devam etmesi için biz de kendilerine elimizden gelen desteği sunacağız." ifadelerini kullandı.

- "Octopus, sektörde önemli bir yer alacağına inandığımız yatırımlarımızdan biridir"

Finberg Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin de 28'inci yatırımlarını yapmış olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle son 2 yıldır fintech dışındaki yatırımlarımızda her zaman sektörlerin ezber bozan iş modellerine ve bölgesel oyuncu olabilecek girişimlerine yatırım yapmaya çalışıyoruz. Octopus da reklam sektörünün daha verimli yönetilmesi için ortaya koyduğu yenilikçi iş modeli ile sektörde önemli bir yer alacağına inandığımız yatırımlarımızdan biridir.

Finberg olarak girişimlerimize farklı iş ortaklıkları sağlayabilecek, onları daha çok müşteriyle buluşturabilecek bir ekosistem kurduk. Bugün Fibabanka başta olmak üzere, farklı Fiba Grup şirketleri ve Finberg portföyünde yer alan diğer girişimler ile birlikte yarattığımız bu ekosisteme dahil olan Octopus’un ekosistemimizden maksimum seviyede faydalanmasını sağlayacağız."

Öte yandan açıklamada aktarılanlara göre, kısa süre önce görüntü işleme alanında yerli girişim Cognitiwe ile iş birliğini duyuran Octopus "More than Digital Signage" mottosunu ile hayata geçirdiği ürünü canlıya almaya hazırlanıyor. Ekranlarda kimin, hangi görüntüye kaç saniye baktığını analiz ederek ekrana bakan kişiye özel içerikleri saniye içerisinde göstermekte ve ekranlara bakma sıklığıyla satın alma arasında bir etkileşim kurup markalara satın alma indeksi raporlaması yapabilen Octopus bu kategoride globalde örneği çok az olan bir startup olarak öne çıkıyor.

Ekranlar üzerinden ödeme yapılabilmesi ya da bu ekranların lokal reklam ağı olarak kullanılması gibi yenilikçi yaklaşımlara sahip olan Octopus, NFT alanında yaptığı çalışmalar ile de adından sıkça söz ettirdi.

Geçen aylarda yapılan İstanbul NFT Summit’te Kalao NFT market ile iş birliğini duyuran Octopus, Fırat Neziroğlu NFT koleksiyonunu ilk case olarak ana sahnede anlattı. NFT eser satın almak isteyen insanların evlerinde, ofislerinde ya da galerilerde sergilenmeye devam etmek üzere ekranları da bir NFT şeklinde mintleyerek bu konuda blockchain tabanlı projeler arasında da öne çıkıyor.

