Oda aidat ödemeleri ekim ayına ertelendi

Balıkesir Ticaret Odası (BTO)Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, Oda ve Borsalara Haziran ayında ödemesi gereken yıllık ve munzam aidatların 1. taksitinin ödeme sürelerinin herhangi bir gecikme zammı ve faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, 2. taksitle beraber Ekim ayında ödenebileceğini söyledi.

BTO Başkanı Rahmi Kula oda aidat ödemelerinin Ekim ayına ertelendiğini söyledi. Başkan Kula yaptığı açıklamada “Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun kararları sonucunda piyasalarda ekonomik bir daralmanın yaşanması kaçınılmazdır. Daralma giderilmesi ve üyelerimizin mağduriyeti göz önüne alınarak, üyelerimizin Oda ve Borsalara ödeyeceği yıllık ve munzam aidatlarının ilk taksitlerinin, 2. taksit ile birleştirilmesi konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur. Bu girişim neticesinde, oda ve borsa üyelerinin üzerinde oluşacak olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla, üyelerin Oda ve Borsalara Haziran ayında ödemesi gereken yıllık ve munzam aidatların 1. taksitinin ödeme sürelerinin herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, 2. taksitle beraber Ekim ayında ödenmesi uygun bulunmuştur. Ayrıca, Üyelerimizin bu zorlu zamanlarda karşılaştıkları sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla, Kovid-19 Salgını sürecinde yaşadıkları sorunları üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ileterek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Üyelerimizden ricamız sektörleri ve işleri ile ilgili yaşadıkları sorunları 10.00-17.00 saatleri arasında Odamızın 444 9 286 numaralı telefonuna bildirmeleridir. Bize ulaşan talepleri hiç vakit kaybetmeden Birliğimize ileterek çözüm arayışlarımıza devam edeceğiz”dedi.

