Odak bölümlerle ‘ihtisaslaşma’ toplantısı gerçekleştirildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ihtisaslaşma kapsamına alınan Bartın Üniversitesinde, odak fakültelerin dekanları ve bölüm başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında ihtisaslaşmaya hak kazanan Bartın Üniversitesinde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, uzun soluklu çalışmaların ardından YÖK tarafından ihtisaslaşma kapsamına alınan Bartın Üniversitesinde, ilk olarak odak fakültelerin (Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi) dekanları ve bölüm başkanları bir toplantı gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda oluşturulan strateji ve iş birliği modelleri çerçevesinde üstlenilen misyon ile ilgili yapılacaklar konuşuldu.

“Çalışmalarımızla bölgemize değer katmaya devam edeceğiz”

Rektör Uzun, 2017 yılından bu yana iç ve dış paydaşlarla iş birliği içerisinde ihtisaslaşma alanının belirlendiğinin altını çizerek, “2 yıldan uzun süren çalışmalarımız Yükseköğretim Kurulu tarafından Üniversitemizin ihtisaslaşma alanına almasıyla taçlanmış oldu. Üniversite olarak elde ettiğimiz bu önemli başarıyı sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmek ve bölgemize değer katmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürdüğümüz araştırmalar ve paydaş görüşleri neticesinde, ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ konusunda yetkin akademik kadromuzla oluşturduğumuz yol haritası üzerinden faaliyet gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve açtığımız bölümlerle birlikte ‘Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi’ konusunda stratejimizi adım adım ilerletiyoruz. Uzun soluklu planlamalar neticesinde oluşturduğumuz misyon ile bölgemize değer katacağımıza inanıyorum” dedi.