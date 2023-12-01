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'Odasına kapandı, kimseyle görüşmek istemiyor' denmişti... Zerrin Özer Darülaceze'den ayrıldı ama...

01.12.2023 08:18 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, birkaç gün önce Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başlamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ziyareti sonra yürüme problemi yaşadığı söylenen Zerrin Özer açıklama yaparak son durumunu anlattı.

Geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle tedavisi için Darülaceze’ye yatan şarkıcı Zerrin Özer'in sağlığı hakkında son olarak Seyhan Erdağ iddiasıyla dikkat çekmişti.

İddiaya göre; Zerrin Özer, gün boyunca odasına kapanıp kimseyle görüşmek istemiyordu. Ünlü sanatçının bacaklarındaki sorunun ise sadece ağrı olmadığı, bacak ve ayaklarında şekere bağlı yaralar çıktığı belirtilmişti.

Bu iddialar herkesi üzerken Zerrin Özer'den paylaşım gecikmedi.

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Usta isim Darülaceze’de süren tedavisinin sona erdiğini söyleyerek Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavisinin devam edeceğini ifade etti.

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Darülaceze'de tedavi altındaydı! Zerrin Özer'den üzen haber... Darülaceze'de tedavi altındaydı! Zerrin Özer'den üzen haber...

Zerrin Özer bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu'na da teşekkür etti.

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