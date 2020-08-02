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Ödemiş’te bin aileye kurban eti dağıtıldı

İZMİR HABERLERİ  | 02.08.2020 11:51 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde hayırseverler ve esnafların bağışları ile alınan kurbanlıkların etleri bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı.Ödemiş’te bayram öncesi alınan kurbanlık koyunlar, bayram günü kesilip muhtarlardan alınan listelere göre ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Ödemiş’te bin aileye kurban eti dağıtıldı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde hayırseverler ve esnafların bağışları ile alınan kurbanlıkların etleri bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı.
Ödemiş’te bayram öncesi alınan kurbanlık koyunlar, bayram günü kesilip muhtarlardan alınan listelere göre ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. İş adamı Halil Akgün, “Bayram öncesi iş adamlarımız ve esnaflarımızın destekleri ile aldığımız kurbanlık hayvanları kestirip etleri hijyenik bir şekilde paketledik. Ardından AK Parti Ödemiş İlçe Başkanımız Muhammet Şen, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyemiz ve Kiraz Beydağ Koordinatörü Mehmet Kocaağa, esnaf ve iş adamlarımızla birlikte hem et dağıtımı gerçekleştirdik hem de hemşehrilerimizle bayramlaştık. Ödemişliler olarak bu tür yardım faaliyetlerimiz devam edecek inşallah” dedi.

Ödemiş’te bin aileye kurban eti dağıtıldı

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