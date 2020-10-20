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ODH’de odyometri ünitesi yenilendi

ORDU HABERLERİ  | 20.10.2020 09:55 | Son Güncelleme

Ordu Devlet Hastanesinde odyometri ünitesi yeni cihazlarla hizmete sunuldu.

ODH’de odyometri ünitesi yenilendi

Ordu Devlet Hastanesinde odyometri ünitesi yeni cihazlarla hizmete sunuldu. Yeni ünite ile birlikte hastaların il dışına gitme sorunu ortadan kalktı.
Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Atila Gürgen yaptığı açıklamada, odyometri ünitesinde bulunan 2 adet sessiz kabine 2 adet odyometre cihazı ve 2 adet Timpanometri cihazı satın alındığını duyurdu.
Gürgen, ünitenin yenilenmesiyle birlikte hastaların şehir dışına gitmeden Ordu’da profesyonel ekipmanlar ile odyoloji hizmetini alabileceğini söyledi.
Başhekim Gürgen, şu bilgileri verdi:
“Odyoloji ünitemizde bulunan klinik odyometre cihazı ile koopere (iletişim kurulabilen) olabilen çocuklar ve yetişkin hastalara işitme testi yapılmaktadır. Ayrıca bir diğer odyometre cihazımız koopere (iletişim kurulamayan) olamayan ve yaşı küçük olan çocuklar için oyun odyometrisi ve işitme cihazı kullanan çocuk ve yetişkin hastalara işitme cihazlı test yapılmasına imkân veren serbest alan odyometresi yapılmaktadır. Bu da bize işitme cihazı kullanan hastaların cihazdan sağlamış olduğu kazancı ölçmemizi, gerekli görüldüğünde işitme cihazının ayarlarının güncellenmesi gibi birçok fayda sağlamaktadır. Koopere (iletişim kurulamayan) olamayan çocukların görsel ve müzik eşliğinde test yapılmasına imkân veren cihaz donanımına hastanemiz bünyesinde sahibiz. Odyoloji ünitemizin çalışmaları hastanemizin ileri teknolojik donanımı ile desteklenmektedir."

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