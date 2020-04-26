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Odun kesmek isterken kolunu kesti

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.04.2020 13:31 | Son Güncelleme

Kayseri’de odun kesmek isterken kolunu kesen bir kişi hava ambulansı ile hastaneye yetiştirildi.Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Yeni Köy Mahallesi Torbalı sokakta meydana gelen olayda Ziya Ş.

Kayseri’de odun kesmek isterken kolunu kesen bir kişi hava ambulansı ile hastaneye yetiştirildi.
Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Yeni Köy Mahallesi Torbalı sokakta meydana gelen olayda Ziya Ş. bahçesinde hızar motoru ile odun kesmek isterken kolunu kesti. Yahyalı Devlet Hastanesi’ne giden Ziya Ş.’ye ilk müdahale burada yapıldı. Doktorların Kayseri’ye sevk edilmesini kararlaştırıldığı Ziya Ş. için hava ambulansı talep edildi.
Hava ambulansı ile Yahyalı ilçesinden alınan Ziya Ş., kısa sürede şehir merkezine getirilerek Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ziya Ş. tedavi altına alınırken olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

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