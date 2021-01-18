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Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’na bir ödül de Eskişehir Sanat Derneği’nden

18.01.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’na bir ödül de Eskişehir Sanat Derneği’nden

Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’na bir ödülde Eskişehir Sanat Derneği’nden geldi.

Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’na bir ödülde Eskişehir Sanat Derneği’nden geldi. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun eğitmen ve oyuncularından Ömer Burak Ünal, İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı oyunundaki tek kişilik performansıyla “En İyi Oyuncu” seçildi.
Geçtiğimiz hafta, Yeni Tiyatro Dergisi’nin 3. Uluslararası Tiyatro Emek ve Başarı Ödülleri’nde 3 dalda ödül alan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’na bir ödülde Eskişehir Sanat Derneği’nden geldi. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu eğitmen ve oyuncularından Ömer Burak Ünal, Eskişehir Sanat Derneği tarafından geleneksel hale gelen bu yıl 19’uncusu düzenlenen Eskişehir Sanat Ödüleri’nde İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı oyunundaki tek kişilik performansıyla “En İyi Oyuncu” ödülü almaya hak kazandı.
Eskişehir Sanat Derneği, Koronavirüs pandemisi nedeniyle her yıl ödül törenini gerçekleştiremezken, Ünal’a ödülü Eskişehir Sanat Derneği’nde takdim edildi. Ünal ödülünü, Eskişehir Sanat Derneği Tiyatro Biriminden Latif Tiftikçi’nin elinden aldı.

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