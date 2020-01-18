Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’na yeni ödüller

Sahneye koyduğu başarılı oyun ve performansları ile dikkat çeken Odunpazarı Belediye Tiyatrosu yeni sezonuyla birlikte birçok ödüle layık görüldü.

Yeni Tiyatro Dergisi’nin İstanbul’da düzenlediği ödül töreninde Emek ve Başarı Ödülü, Eskişehir Sanat Derneği’nin verdiği 2019 Tiyatro Ödülü, Tiyatro Gazetesi’nin düzenlediği Anadolu Ödüllerinde Ömer Burak Ünal’a verilen, Emek ve Başarı Ödülü’nün ardından Direklerarası Anadolu Tiyatro Ödülleri’nden de Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’na dört ödül verildi.

Behiç Ak’ın yazdığı Elçin E. Karaahmet’in yönettiği “Ayrılık” oyununda yer alan Kıvanç Pehlivanoğlu En İyi Erkek Oyuncu, İlknur Nazlı En İyi Kadın Oyuncu, Anıl Ateş Işık En İyi Sahne Tasarımı ödüllerini alırken; İlknur Nazlı’nın yazıp yönettiği “Bir Sirk Hikâyesi” oyunu da; çocuk oyunu dalında “En İyi Yapım” ödülünün sahibi oldu.

Ödüllerini alan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu sanatçıları, tüm ekip arkadaşlarına teşekkürlerini iletirken tiyatroya desteğini her zaman hissettiren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un tiyatroya verdiği emeğin altını çizerek bu destekle projelerine devam edeceklerini söyledi.

