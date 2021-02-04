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Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı başarılı atletler yetiştiriyor

04.02.2021 13:52 | Son Güncelleme:
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Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı başarılı atletler yetiştiriyor

Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı’nda yetişen ve ENKA Spor Kulübüne transfer olan 7 başarılı atlet Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.Atletizm fabrikası gibi çalışan Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı, alt yapıdan sporcular yetiştirerek Türkiye ve Eskişehir atletizmine katkı sağlamaya devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı’nda yetişen ve ENKA Spor Kulübüne transfer olan 7 başarılı atlet Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.
Atletizm fabrikası gibi çalışan Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı, alt yapıdan sporcular yetiştirerek Türkiye ve Eskişehir atletizmine katkı sağlamaya devam ediyor. Son olarak Odunpazarı Belediyesi Atletizm Kulübünde yetişen 7 başarılı atlet, ENKA’ya transfer oldu.
Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı Antrenörü Serhat Kökten ile birlikte Başkan Kurt’u ziyaret eden başarılı atletler, kendilerine verdiği destek için teşekkür etti. Yakın dönemde aldıkları kupaları da Başkan Kurt’a getiren atletler, “Bizden desteğinizi hiç esirgemediniz. Her zaman yanımızda oldunuz. Başarımızda sizin çok büyük katkınız var. Teşekkür ederiz” dedi.
Genç atletlerin ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Özellikle gençleri spora teşvik etmek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Kurt, “Sizin bu başarınız, arkadaşlarınıza örnek olacak. Biz, her zaman yanınızda olacağız. Başarılarınızdan büyük bir kıvanç duydum. Yolunuz açık, başarılarınız da daim olsun” diye konuştu.

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