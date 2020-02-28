Odunpazarı Belediyesi etkinliklerini iptal etti

Suriye İdlib’ten gelen şehit haberleri üzerine Odunpazarı Belediyesi, düzenleyeceği etkinlikleri iptal etti.

Odunpazarı Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, 28 Şubat 2020 Cuma günü düzenlenmesi planlanan Kırım Gecesi adlı etkinlik ile 29 Şubat 2020 Cumartesi günü Odunpazarı Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenecek Komedi Pazarı adlı oyunun iptal edildiğini duyurdu. Ayrıca yetkililer, Odunpazarı Bölgesi’nde sokak müziği yapan müzisyenlerin de hafta sonu müzik yapmayacağını bildirdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da sosyal medya üzerinden kahraman şehitler için başsağlığı mesajı yayınladı. Kurt mesajında “Suriye İdlib’te hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Ulusumuzun başı sağ olsun” diyerek tüm ülkeye başsağlığı diledi.

