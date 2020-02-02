Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Odunpazarı Belediyesinin yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği evde banyo ve kişisel bakım hizmeti devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Evde Bakım Hizmetleri Birimi çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında sağlık ekipleri tarafından yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar evlerinde özel bir yataklı banyo sistemi ile yıkanıp, kurulanıyor. Tamamen ücretsiz olan bu hizmetle hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların saç-sakal kesimi, tırnak kesimi ve ozonlu su ile banyo işlemleri yapılıyor. İşlemlerde kullanılan tek kullanımlık malzemelerle hijyenik bir şekilde gerçekleştirilen işlemlerin yanı sıra tansiyon ölçümü de gerçekleştiriliyor.



