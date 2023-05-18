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Odunpazarı sokakları sular içinde kaldı

18.05.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahmin ettiği üzere öğleden sonra etkili olan sağanak yağış sonucunda Odunpazarı sokaklarını su bastı.

Odunpazarı sokakları sular içinde kaldı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir ve içinde bulunduğu bölge geneli için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bugün öğle saatlerine kadar güneşli geçen hava yerini aniden etkili olan gök gürültülü sağanak yağmura bıraktı. Odunpazarı İlçesi Paşa Mahallesi Kemal Zeytinlioğlu Caddesi’nin ise sular içinde kaldığı görüldü.

Sokakları su basması sebebiyle bölgedeki yaşam olumsuz etkilendi. Vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte zorluk yaşarken, ıslanmamak için koşarak binaların altına sığındı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kafalarına ceketlerini ve çantalarını geçirdi. Civardaki kapalı alanların tamamen dolu olması dikkatlerden kaçmazken, Tarihi Odunpazarı Evleri’ni gezmeye gelen öğrenciler ise sırılsıklam oldu.
Çevre esnafı, Odunpazarı’ndaki rögarlarınn yetersiz olduğunu ve her şiddetli yağmurda böyle olduğunu söylerken, yaşanan soruna çözüm üretilmesi istediğini ifade etti.

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