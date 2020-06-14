YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Odunpazarı’na sosyal mesafeli bank

Odunpazarı’na sosyal mesafeli bank

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.06.2020 13:54 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında park ve bahçelere sosyal mesafeli banklar yerleştirmeye başladı.Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle vatandaşların sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan çalışmalar yürüten Odunpazarı Belediyesi, yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Odunpazarı Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında park ve bahçelere sosyal mesafeli banklar yerleştirmeye başladı.
Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle vatandaşların sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan çalışmalar yürüten Odunpazarı Belediyesi, yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyesinde sosyal mesafe gözetilerek hazırlanan banklar, sadece iki kişinin oturabileceği şekilde tasarlandı. İlk olarak Emek Mahallesi’nde bulunan Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Parkı’na yerleştiren banklarla ilgili olarak yetkililer, sosyal mesafeye uygun bank üretimini kendi atölyelerimizde yaptıklarını ifade etti. Normalleşme süreci adım adım uygulanırken, tehlike henüz geçmediği için tedbiri elden bırakamamak gerektiğinin altını çizen yetkililer, vatandaşların sokağa çıktıklarında maskelerini takmayı ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı. Yetkililer, vatandaşların kişisel hijyenlerine dikkat etmelerinin önemini bir kez daha hatırlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’deki kazada bir kişi öldü

Balıkesir’deki kazada bir kişi öldü

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

Sağlık Müdürü Yemenici aşı uygulamalarında yapılan değişiklikleri anlattı

Sağlık Müdürü Yemenici aşı uygulamalarında yapılan değişiklikleri anlattı

Konya’da zehirli üçgen başlı yılan görüldü

Konya’da zehirli üçgen başlı yılan görüldü

Bağlar’da bir mahalle daha asfalt hizmetine kavuşuyor

Bağlar’da bir mahalle daha asfalt hizmetine kavuşuyor

Bağ evinde silah ele geçirildi

Bağ evinde silah ele geçirildi

Eskişehir Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazar

İmsak
03:27
Sabah
05:22
Öğle
13:03
İkindi
17:00
Akşam
20:34
Yatsı
22:20

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Beyda Nur Eczanesi
Odunpazari
Geçit Eczanesi
Tepebasi
Özden Eczanesi
Odunpazari
Pekak Eczanesi
Tepebasi
Adalar Eczanesi
Odunpazari
Eğitim Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Eskişehir’in Orta Yerinde Asırlık Tulumba

Eskişehir’in Orta Yerinde Asırlık Tulumba

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.