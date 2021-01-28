Odunpazarı’nda 3 noktaya mobil atık getirme merkezi

Odunpazarı Belediyesi, farklı noktalara yerleştirdiği mobil atık getirme merkezleri ile atık oluşumunun azaltılmasını hedefliyor.

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için geri kazanım çalışmalarına devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Odunpazarı bölgesinde bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırmak için yürüttüğü geri kazanım uygulamaları ile atık oluşumu da engelleniyor. Bu kapsamda, Odunpazarı bölgesi’nde farklı noktalara mobil atık getirme merkezi yerleştirildi. 7 ayrı atık kategorisinden oluşan mobil atık getirme merkezinde; cam, kağıt-karton, plastik, metal, elektrik ve elektronik atık, atık yağ ve atık piller kabul edilerek, geri kazanımı sağlanıyor.

Vatandaşların kolayca ulaşabileceği noktalara yerleştirilen mobil atık getirme merkezleri ile atıkların toplanmasında kolaylık sağlanmış olacak. Mobil atık getirme merkezleri ile atık oluşumunun azaltılması, israfın engellenmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması hedefleniyor. Hizmete giren mobil atık getirme merkezleri ile atıklar, kaynağında ayrı toplanacak ve geri kazanımı sağlanacak.

Odunpazarı Belediyesi, ilk aşamada Alaaddin Park Girişi, Hasan Polatkan Migros önü ve Vadişehir Mahallesi Nilüfer Caddesi olmak üzere 3 noktaya mobil atık getirme merkezi yerleştirdi. Yetkililer, yeni mobil atık getirme merkezleri ile bu sayısının artacağına dikkat çekti.

