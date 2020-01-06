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  4. Odunpazarı’nda ’Lületaşı Altın Ellerde’ atölye çalışması yapıldı

Odunpazarı’nda ’Lületaşı Altın Ellerde’ atölye çalışması yapıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.01.2020 17:04 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi tarafından başlatılan ve çocukların büyük ilgi gösterdiği “Lületaşı Altın Ellerde” projesinin ilk atölye çalışması yapıldı.Usta - çırak ilişkisi olarak devam eden lületaşının nasıl işlendiği konusunda genç nesilleri bilgilendirmek için, Odunpazarı Belediyesi, Arasta Lületaşı Hediyelik Eşya firmasının katkılarıyla “Lületaşı Altın Ellerde” atölyesi düzenlendi.

Odunpazarı Belediyesi tarafından başlatılan ve çocukların büyük ilgi gösterdiği “Lületaşı Altın Ellerde” projesinin ilk atölye çalışması yapıldı.
Usta - çırak ilişkisi olarak devam eden lületaşının nasıl işlendiği konusunda genç nesilleri bilgilendirmek için, Odunpazarı Belediyesi, Arasta Lületaşı Hediyelik Eşya firmasının katkılarıyla “Lületaşı Altın Ellerde” atölyesi düzenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği atölye çalışması Tarihi Odunpazarı Bölgesinde yer alan Arasta Çarşı’da gerçekleştirildi.
Lületaşı Altın Ellerde Projesinin ilk atölye çalışmasında, çocuklar önce, yetkililerden dünya rezervlerinin büyük bölümü Eskişehir sınırları çıkarılan lületaşının özelliklerini öğrendi. Bir kayaç tipi olarak bilinen lületaşı, kimyasal bileşimine bakıldığında yapısında bulunan doğal magnezyum ve silisyumdan oluştuğunu öğrenen çocuklar, toprak altından nasıl çıkarıldığı konusunda da bilgi aldı.
Atölye çalışmasına katılan çocuklar, lületaşını önce toprağından temizleyerek, taşlama işlemini gerçekleştirdi. Ardından gözetmenlerinin eşliğinde oymacılık sanatı ile hayal güçlerini birleştirerek, ortaya çeşit çeşit modeller çıkardılar.

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