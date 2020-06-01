Odunpazarı’ndaki camiler dezenfekte ediliyor

’Korona virüs ile Mücadele’ kapsamında salgına karşı çeşitli önlemler alan Odunpazarı Belediyesi, yeniden ibadete açılan camilerde dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Ekipler, camilerin ibadete açıldığı 29 Mayıs’tan günümüze kadar Odunpazarı’nda bulunan 30 camide dezenfeksiyon çalışması yürüttü.

İki aydan daha uzun süre cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilen cami ve mescitler, 29 Mayıs Cuma günü tekrar ibadet açıldı. Odunpazarı Belediyesi, yeniden öğle, ikindi ve cuma namazlarının cemaatle kılınabildiği camilerde, dezenfeksiyon çalışması başlattı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarında, bölgede yer alan 30 cami dezenfekte edildi. Ekipler, özellikle halı, kolon, kapı kolları gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte ediyor. Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalarda ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ithal biyosidal ürünlerle detaylı olarak temizliyor.