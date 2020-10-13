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Odunpazarı’ndaki metruk yapılarda rehabilite ve yıkım çalışmaları

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.10.2020 11:51 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, metruk yapılarda başlattığı rehabilite ve yıkım çalışmalara devam ediyor.Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Bölgesi’nde bulunan vatandaşları rahatsız eden ve suç işleyenlerin saklanmasına imkân veren metruk yapılarda başlattığı rehabilite ve yıkım işlemlerini sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi, metruk yapılarda başlattığı rehabilite ve yıkım çalışmalara devam ediyor.
Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Bölgesi’nde bulunan vatandaşları rahatsız eden ve suç işleyenlerin saklanmasına imkân veren metruk yapılarda başlattığı rehabilite ve yıkım işlemlerini sürdürüyor. Çalışmaların başladığı günden bu yana 683 metruk yapıda güvenlik tedbirleri alan ekipler, 2020 yılında 177 metruk yapıda çalışma gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, tespit edilen metruk yapılarda önlemler alındı. 2020 yılında 177 metruk yapıda çalışma başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Metruk binalarda çalışmaların başladığı zamandan beri 683 metruk yapıda güvenlik tedbirleri aldıklarını vurgulayan ekipler, kendilerine iletilen talepleri de dikkate alarak Odunpazarı Bölgesi’nde vatandaşların huzuru ve güvenliği için yıkım ve rehabilite çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

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