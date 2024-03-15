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OEDAŞ'ın Eskişehir'de düzenlenecek enerji tasarrufu temalı şiir ve resim yarışmasına başvurular başladı

AA AA
15.03.2024 11:05
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Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), bu yıl Eskişehir'de 7.'si düzenlenecek enerji tasarrufu temalı şiir ve resim yarışmasının başvurularını almaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, önceki yıllarda OEDAŞ’ın hizmet verdiği Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak’ta düzenlenen yarışmanın 7.'si Eskişehir’de yapılacak.

Enerji tasarrufu temalı yarışmaya ilkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri de şiirleriyle katılabilecek.

Çocuklarda çevre bilinci ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik farkındalık oluşturma hedefi ve enerji tasarrufu temasıyla yapılan yarışmaya Eskişehir'de okuyan ilkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri ise şiirleriyle katılabilecek.

Resim ve şiirler, okullarda öğretmenler tarafından kurulan komisyonlarda değerlendirildikten sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecek. Buradaki değerlendirmenin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonda dereceye giren öğrenciler belirlenecek.

Yarışmaya her öğrenci en fazla 1, her okul ise resim kategorisinde 3, şiir kategorisinde 3 olmak üzere toplam 6 çalışma ile katılabilecek. Ödüllü yarışmanın son başvuru tarihi ise 8 Nisan olarak belirlendi.

ÇİFTE KUTLAMA YAPILACAK

Yarışmanın sonuçları, 22 Nisan Pazartesi günü düzenlenen törenle açıklanacak. Her iki kategoride de birinci olan öğrencilere laptop, ikincilere tablet, üçüncülere ise bisiklet hediye edilecek. Ödül töreninde aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu da yaşanacak.

Yarışma kuralları gereği resim ve şiirlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve yayınlanmamış olması gerekiyor. Yarışma hakkında detaylı bilgiye "www.osmangaziedas.com.tr" adresinden erişilebilecek.

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