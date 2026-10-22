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OFI Crete - Bayer Leverkusen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

OFI Crete, Bayer Leverkusen ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Her iki takımın da son performansları ve eksik oyuncuları önemli buluşma öncesinde dikkate değer.

OFI Crete - Bayer Leverkusen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Avrupa Ligi
OFI Crete
Perşembe 19:45
22.10.2026
Bayer Leverkusen
Stadyum: Pankritio Yayın: tabii Spor

OFI Crete ile Bayer Leverkusen, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Pankritio sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

OFI Crete, UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen ile mücadele edecek. Bu maç iki takım için de önemli bir sınav niteliği taşıyor.

Lig Durumu

Bayer Leverkusen

4. Almanya Bundesliga Ligi
O
6
G
4
B
1
M
1
P
13
16
Attığı Gol
9
Yediği Gol
+7
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Bayer Leverkusen 16 / 9

İç Saha / Deplasman Performansı

Bayer Leverkusen Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 1 / 1
Gol
8 – 8

OFI Crete (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 2 gol yedi. (Yunanistan Süper Ligi 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 9 gol yedi.

Bayer Leverkusen (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 6 gol atıp 0 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 14 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 13 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
OFI Crete

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Kalamata 4-3 OFI Crete Yunanistan Süper Ligi 1 M
  • 15.10.2026 Rennes 2-1 OFI Crete UEFA Avrupa Ligi M
  • 10.10.2026 AEK 3-0 OFI Crete Yunanistan Süper Ligi 1 M
  • 20.09.2026 OFI Crete 2-2 Asteras Tripolis Yunanistan Süper Ligi 1 B
  • 17.09.2026 OFI Crete 2-0 TSG Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi G
Bayer Leverkusen G G G B G

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Bayer Leverkusen 2-1 Freiburg Almanya Bundesliga Ligi G
  • 15.10.2026 Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi G
  • 10.10.2026 Mainz 05 3-4 Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga Ligi G
  • 20.09.2026 Bayer Leverkusen 2-0 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi G
  • 16.09.2026 Bayer Leverkusen 2-0 NK CM Celje UEFA Avrupa Ligi G

Bayer Leverkusen, son 3 maçında galip geldi.

Maç öncesi değerlendirme

OFI Crete, Avrupa Ligi'ndeki son dört maçında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak iyi bir form sergiliyor; ancak ligdeki son beş maçında daha zor bir dönem geçirdi. Bayer Leverkusen ise son iki Avrupa Ligi maçında 2 galibiyet alarak üst üste performansını sürdürüyor ve Bundesliga'da da 4 galibiyet, 1 beraberlik ile dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular

OFI Crete

5 eksik
Christos Sielis Sakat Kas Sakatlığı
Aaron Iseka Sakat Kasığından Sakat
Nikolaos Marinakis Sakat Kasığından Sakat
Anastasios Chatzigiovanis Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Nikolaos Christogeorgos Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Bayer Leverkusen

9 eksik
Kennet Eichhorn Sakat Hasta
Christian Kofane Sakat Uyluk Sakatlığı
Guela Doue Sakat Baldırından Sakat
Eliesse Ben Seghir Sakat Kas Sakatlığı
Martin Terrier Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Montrell Culbreath Sakat Ayağından Sakat
Tim Oermann Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Victor Boniface Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Jonas Hofmann Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

OFI Crete kadrosunda Christos Sielis (Sakat - Kas Sakatlığı), Aaron Iseka (Sakat - Kasığından Sakat), Nikolaos Marinakis (Sakat - Kasığından Sakat), Anastasios Chatzigiovanis (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Nikolaos Christogeorgos (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Bayer Leverkusen kadrosunda Kennet Eichhorn (Sakat - Hasta), Christian Kofane (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Guela Doue (Sakat - Baldırından Sakat), Eliesse Ben Seghir (Sakat - Kas Sakatlığı), Martin Terrier (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Montrell Culbreath (Sakat - Ayağından Sakat), Tim Oermann (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Victor Boniface (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Jonas Hofmann (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Patrik Schick Bayer Leverkusen 6 Gol 2 Asist
Ibrahim Maza Bayer Leverkusen 2 Gol 2 Asist
Miguel Gutierrez Miguel Gutierrez Bayer Leverkusen 1 Gol 3 Asist
Jarell Quansah Bayer Leverkusen 1 Gol 1 Asist

Bayer Leverkusen kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Patrik Schick, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Miguel Gutierrez.

Sıkça Sorulan Sorular
OFI Crete - Bayer Leverkusen maçı ne zaman?

22 Ekim 2026 tarihinde.

OFI Crete - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta?

19:45'te.

OFI Crete - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda?

Tabii Spor kanalında.

OFI Crete - Bayer Leverkusen maçında hangi oyuncular eksik?

Christos Sielis, Aaron Iseka, Nikolaos Marinakis, Anastasios Chatzigiovanis, Kennet Eichhorn, Christian Kofane, Guela Doue, Eliesse Ben Seghir, Martin Terrier, Montrell Culbreath, Tim Oermann, Victor Boniface, Jonas Hofmann.

OFI Crete ve Bayer Leverkusen'in ligde kaç puanı var?

Bayer Leverkusen'in 13 puanı var. OFI Crete'nin ligdeki puanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Canlı anlatım

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Anahtar Kelimeler:
bayer leverkusen
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