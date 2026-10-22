OFI Crete - Bayer Leverkusen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

OFI Crete ile Bayer Leverkusen, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Pankritio sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
OFI Crete, UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen ile mücadele edecek. Bu maç iki takım için de önemli bir sınav niteliği taşıyor.
OFI Crete (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 2 gol yedi. (Yunanistan Süper Ligi 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 9 gol yedi.
Bayer Leverkusen (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 6 gol atıp 0 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 14 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 13 puanla 4. sırada.
Bayer Leverkusen, son 3 maçında galip geldi.
OFI Crete, Avrupa Ligi'ndeki son dört maçında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak iyi bir form sergiliyor; ancak ligdeki son beş maçında daha zor bir dönem geçirdi. Bayer Leverkusen ise son iki Avrupa Ligi maçında 2 galibiyet alarak üst üste performansını sürdürüyor ve Bundesliga'da da 4 galibiyet, 1 beraberlik ile dikkat çekiyor.
OFI Crete kadrosunda Christos Sielis (Sakat - Kas Sakatlığı), Aaron Iseka (Sakat - Kasığından Sakat), Nikolaos Marinakis (Sakat - Kasığından Sakat), Anastasios Chatzigiovanis (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Nikolaos Christogeorgos (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Bayer Leverkusen kadrosunda Kennet Eichhorn (Sakat - Hasta), Christian Kofane (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Guela Doue (Sakat - Baldırından Sakat), Eliesse Ben Seghir (Sakat - Kas Sakatlığı), Martin Terrier (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Montrell Culbreath (Sakat - Ayağından Sakat), Tim Oermann (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Victor Boniface (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Jonas Hofmann (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Bayer Leverkusen kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Patrik Schick, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Miguel Gutierrez.
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