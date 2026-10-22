OFI Crete - Bayer Leverkusen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi OFI Crete Perşembe 19:45 Bayer Leverkusen

OFI Crete ile Bayer Leverkusen, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Pankritio sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

OFI Crete, UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen ile mücadele edecek. Bu maç iki takım için de önemli bir sınav niteliği taşıyor.

Lig Durumu Bayer Leverkusen 4. Almanya Bundesliga Ligi O 6 G 4 B 1 M 1 P 13 16 Attığı Gol 9 Yediği Gol +7 Averaj Gol Durumu (Toplam) Bayer Leverkusen 16 / 9 İç Saha / Deplasman Performansı BL Bayer Leverkusen Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 1 / 1 Gol 8 – 8

OFI Crete (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 2 gol yedi. (Yunanistan Süper Ligi 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 9 gol yedi.

Bayer Leverkusen (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 6 gol atıp 0 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 14 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 13 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri OFI Crete tüm kulvarlar Kalamata 4-3 OFI Crete Yunanistan Süper Ligi 1 M

Rennes 2-1 OFI Crete UEFA Avrupa Ligi M

AEK 3-0 OFI Crete Yunanistan Süper Ligi 1 M

OFI Crete 2-2 Asteras Tripolis Yunanistan Süper Ligi 1 B

OFI Crete 2-0 TSG Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi G Bayer Leverkusen G G G B G tüm kulvarlar Bayer Leverkusen 2-1 Freiburg Almanya Bundesliga Ligi G

Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi G

Mainz 05 3-4 Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga Ligi G

Bayer Leverkusen 2-0 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi G

Bayer Leverkusen 2-0 NK CM Celje UEFA Avrupa Ligi G

Bayer Leverkusen, son 3 maçında galip geldi.

Maç öncesi değerlendirme

OFI Crete, Avrupa Ligi'ndeki son dört maçında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak iyi bir form sergiliyor; ancak ligdeki son beş maçında daha zor bir dönem geçirdi. Bayer Leverkusen ise son iki Avrupa Ligi maçında 2 galibiyet alarak üst üste performansını sürdürüyor ve Bundesliga'da da 4 galibiyet, 1 beraberlik ile dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular OFI Crete 5 eksik Christos Sielis Aaron Iseka Nikolaos Marinakis Anastasios Chatzigiovanis Nikolaos Christogeorgos Bayer Leverkusen 9 eksik Kennet Eichhorn Christian Kofane Guela Doue Eliesse Ben Seghir Martin Terrier Montrell Culbreath Tim Oermann Victor Boniface Jonas Hofmann

OFI Crete kadrosunda Christos Sielis (Sakat - Kas Sakatlığı), Aaron Iseka (Sakat - Kasığından Sakat), Nikolaos Marinakis (Sakat - Kasığından Sakat), Anastasios Chatzigiovanis (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Nikolaos Christogeorgos (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Bayer Leverkusen kadrosunda Kennet Eichhorn (Sakat - Hasta), Christian Kofane (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Guela Doue (Sakat - Baldırından Sakat), Eliesse Ben Seghir (Sakat - Kas Sakatlığı), Martin Terrier (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Montrell Culbreath (Sakat - Ayağından Sakat), Tim Oermann (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Victor Boniface (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Jonas Hofmann (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Patrik Schick Bayer Leverkusen 6 Gol 2 Asist Ibrahim Maza Bayer Leverkusen 2 Gol 2 Asist Miguel Gutierrez Bayer Leverkusen 1 Gol 3 Asist Jarell Quansah Bayer Leverkusen 1 Gol 1 Asist

Bayer Leverkusen kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Patrik Schick, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Miguel Gutierrez.

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