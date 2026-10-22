CANLI | OFI Crete - Bayer Leverkusen maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

05:00 - 22 Ekim 2026

OFI CRETE - BAYER LEVERKUSEN MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER



OFI Crete, Bayer Leverkusen karşısında zor bir mücadeleye çıkacak. Her iki takım da farklı liglerdeki performansları ile dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.