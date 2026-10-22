CANLI | OFI Crete - Bayer Leverkusen maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Maç Skoru
13:00 - 22 Ekim 2026
Lech Poznan, UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen ile karşılaşıyor. Her iki takım da son haftalarda önemli mücadelelere imza attı. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
09:00 - 22 Ekim 2026
Lech Poznan, UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen karşısında sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bayer Leverkusen, Patrik Schick ve Ibrahim Maza'nın golleriyle etkileyici bir sonuç elde etti.
05:00 - 22 Ekim 2026
OFI Crete, Bayer Leverkusen karşısında zor bir mücadeleye çıkacak. Her iki takım da farklı liglerdeki performansları ile dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
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