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CANLI | OFI Crete - Bayer Leverkusen maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026
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CANLI | OFI Crete - Bayer Leverkusen maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

22 Ekim 2026'da Pankritio Stadyumu'nda OFI Crete, Bayer Leverkusen ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Bu önemli maç, her iki takım için de sezon hedeflerini belirlemede büyük bir rol oynayacak.

Emre Şen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş tabii Spor
Stadyum Pankritio
OFI Crete OFI Crete
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Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

13:00 - 22 Ekim 2026

LECH POZNAN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | OFI Crete - Bayer Leverkusen maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 1
Lech Poznan, UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen ile karşılaşıyor. Her iki takım da son haftalarda önemli mücadelelere imza attı. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

09:00 - 22 Ekim 2026

(ÖZET) LECH POZNAN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | OFI Crete - Bayer Leverkusen maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 2
Lech Poznan, UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen karşısında sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bayer Leverkusen, Patrik Schick ve Ibrahim Maza'nın golleriyle etkileyici bir sonuç elde etti.

05:00 - 22 Ekim 2026

OFI CRETE - BAYER LEVERKUSEN MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | OFI Crete - Bayer Leverkusen maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 3
OFI Crete, Bayer Leverkusen karşısında zor bir mücadeleye çıkacak. Her iki takım da farklı liglerdeki performansları ile dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

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Anahtar Kelimeler:
bayer leverkusen
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