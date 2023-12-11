YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Oğlu tarafından öldürülen anne, 10 sene önce evlat acısı çekmiş

Oğlu tarafından öldürülen anne, 10 sene önce evlat acısı çekmiş

11.12.2023 12:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde öz oğlu tarafından kafasına sert cisimle vurularak öldürülen 43 yaşındaki kadının, bundan 10 sene önce yangında küçük bebeğini kaybettiği ve uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

Öte yandan annesini öldüren cinayet zanlısının uzun süredir uyuşturucu kullandığı ve en son 6 ay önce yaşadıkları evi ateşe vermeye kalkıştığı öne sürüldü.

Olay dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan 7033 Sokaktaki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen B.Ç. (20), evinin yakınlarında bulunan bir iş yerinde bekçilik yapan babası H.Ç.’ye annesi Fazile Çavdar’ı (43) öldürdüğünü söyledi. H.Ç.’nin eve gittiğinde eşi Fazile Çavdar’ı kanlar içerisinde ve hareketsiz şekilde yattığını görmesi üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede başına sert cisimle defalarca vurulduğu tespit edilen talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın şüphelisi oğul B.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken Fazile Çavdar’ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

10 YIL ÖNCE EVLAT ACISI YAŞAMIŞ

Oğlu tarafından vahşice öldürülen anne Fazile Çavdar’ın, bundan 10 sene önce Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi’nde yaşadıkları evde çıkan yangında küçük bebeğini kaybettiği öğrenildi. Evlat acısı yaşayan Çavdar’ın o günden beri psikolojik sorunlar yaşadığı aktarıldı.

UYUŞTURUCU ETKİSİYLE CİNAYETİ İŞLEMİŞ

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi B.Ç.’nin, uzun süredir uyuşturucu madde kullandığı, cinayeti de uyuşturucu etkisindeyken işlediği ileri sürüldü. Öte yandan B.Ç.’nin bir çok suçtan kaydının da olduğu ortaya çıktı. B.Ç.’nin bundan 6 ay önce de yaşadıkları evi ateşe vermeye kalkıştığı, polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Cinayet zanlısı oğul B.Ç.’nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürerken, Fazile Çavdar’ın ise otopsi işlemlerinin ardından bugün toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evden giden engelli vatandaştan 2 gündür haber alınamıyorEvden giden engelli vatandaştan 2 gündür haber alınamıyor
Uşak’ta 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlandıUşak’ta 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlandı
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandıBatman’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 11 Aralık Pazartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:11
Öğle
13:09
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

İzmir Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Pazartesi

Ozan özcan eczanesi
Konak
Demir eczanesi
Cigli
Yazal eczanesi
Aliaga
Esra eczanesi
Aliaga
Saglik eczanesi
Bayindir
Ümit eczanesi
Torbali
Bir eylül eczanesi
Kiraz
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.