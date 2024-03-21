YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Oğlunun düğününde eşini öldürüp, kızını yaralayan şahıs samanlıkta yakalandı

Oğlunun düğününde eşini öldürüp, kızını yaralayan şahıs samanlıkta yakalandı

İHA İHA
21.03.2024 13:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da 2022 yılında oğlunun düğünde eşini silahla başından vurarak öldürüp, kızını da yaralayan şahıs, saklandığı samanlıkta yakalandı.

Oğlunun düğününde eşini öldürüp, kızını yaralayan şahıs samanlıkta yakalandı

Elazığ’da 14 Ekim 2022’de oğlunun düğününde eşini başından vurup öldüren ve kızını da başından yaralayan şahıs kayıplara karıştı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından zanlının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Y.U.’nun polise yakalanmamak için belli aralıklarla şehir değiştirdiği, bulunduğu şehirde sık sık farklı adres kullandığı, yakın akraba ve ailesi ile görüşmek için tekrar Elazığ’da Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan bir ikamete geleceği belirlendi. Bahse konu adrese 20 Mart günü operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli, ahırda samanlık içerisinde yakalandı. Yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş bin 170 dolar, 200 euro, 3 bin 125 Türk lirası ve yaklaşık 991 bin lira değerinde 437 gramlık altın kemer ele geçirilen Y.U., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaman’da ortaokul öğrencileri Gazze için tek yürek olduKaraman’da ortaokul öğrencileri Gazze için tek yürek oldu
Süratli gelen otomobil ışıklarda duran araçlara çarptı: 1 yaralıSüratli gelen otomobil ışıklarda duran araçlara çarptı: 1 yaralı
İlkadım’da “Hasta Refakatçi Evi” hizmete açıldıİlkadım’da “Hasta Refakatçi Evi” hizmete açıldı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 21 Mart Perşembe

İmsak
04:56
Sabah
06:18
Öğle
12:35
İkindi
16:01
Akşam
18:43
Yatsı
20:00

Elazığ Nöbetçi Eczaneler21 Mart Perşembe

Karakoçan eczanesi
Karakocan
Septioglu eczanesi
Merkez
Yağmur eczanesi
Kovancilar
Abdullahpasa eczanesi
Merkez
Firat eczanesi
Merkez
Taşkan eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.