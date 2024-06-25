YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Oğlunun hakkını ararken hukuk fakültesini bitiren ev hanımı, hakim olmayı hedefliyor

Oğlunun hakkını ararken hukuk fakültesini bitiren ev hanımı, hakim olmayı hedefliyor

AA AA
25.06.2024 11:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 10 yıl önce trafik kazasında engelli kalan oğlunun dava sürecinin ardından kazandığı hukuk fakültesini birincilikle bitiren ev hanımı, hakim olup adalete hizmet etmek istiyor.

Biri otizmli, 3 çocuk annesi Gülistan Sarkurt (39), 10 yıl önce trafik kazasında engelli kalan büyük oğlu Canberk'in (18) hakkını aramak için eşiyle hukuk mücadelesi başlattı.

Dava sürecinde hak kayıpları yaşadıklarını düşünen Sarkurt, avukatlarının yeterli çabayı göstermediğini düşünerek hukuk fakültesi okumaya karar verdi.

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Sarkurt, büyük bir gayretle çalışarak, fakülteden birincilikle mezun oldu.

Yaşı gerekçesiyle önce 3 yıl aktif avukatlık yapması gereken Sarkurt, sonrasında hakimlik sınavını kazanarak hakim olmayı hedefliyor.

Sarkurt, AA muhabirine, eşinin ve çocuklarının okul sürecinde hep destekçi olduklarını ve ailece büyük fedakarlıklarla bugüne geldiklerini söyledi.

Otizmli oğlunu hayata bağlamak için büyük çaba gösterdikleri belirten Sarkurt, ardından büyük oğlunun kaza sonrası yatağa bağımlı hale gelmesiyle büyük bir yıkım yaşadıklarını dile getirdi.

"AMACIM İHTİYACI OLAN İNSANLARIN HAYATINA DOKUNABİLMEK"

Büyük bir sağlık ve hukuk mücadelesi verdiklerini anlatan Sarkurt, "Sınavı kazandığımda küçük oğlum da 2,5 yaşındaydı. Çocuklarımın geleceği için fedakarlık yapıtım. Eşim ve çocuklarım da büyük fedakarlıkta bulundu. Eşim, kendi işinin yanında ev işleri, bulaşık, temizlik, yemek her şeye koşturuyordu. Özellikle sınav dönemlerinde üzerine çok fazla sorumluluk aldı. Aile boyu fedakarlıkla süreci götürdük ama sonucu güzel oldu." ifadesini kullandı.

Oğlunun davasına bakan hakimlerin vicdanlı, merhametli ve babacan tavırlarından çok etkilendiği için hakim olmak istediğini vurgulayan Sarkurt, şöyle konuştu:

"Hakimleri öyle görünce, 'Neden ben de olmayayım? Ben de yapabilirim, ben de vicdanlıyım.' diye düşündüm. Amacım ihtiyacı olan insanların hayatına dokunabilmek. Doktor olduğunuzda insanın yaşamasına vesile oluyorsunuz. Hukukta, insanın bir hukuksal sürecine dokunarak aslında hayatına da dokunmuş oluyorsunuz. Ben insanların hayat süreçlerine dokunmak, onların daha iyi, daha adil şekilde yaşamalarına vesile olmak için hakim olmak istiyorum çünkü biz acılı ve çok zor süreçlerden geçtik."

"ÇOK VİCDANLI VE İYİ BİR HAKİM OLACAĞINA EMİNİM"

Canberk Sarkurt da annesi için hem mutlu olduğunu hem de çok duygulandığını ifade ederek, "Anneme destek olduk. Küçük kardeşime biz baktık. Yemeği babam yaptı. Mutfağı biz topluyorduk. Annem hukuk fakültesini bitirdi. İyi bir avukat olacak. Annemle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Gökhan Sarkurt (41) ise çoğu zaman eşinin sabah 08.00'den gece 03.00'e kadar ders çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Derece yapmak için sürekli çalışıyordu. Normal bir şekilde de bölümünü bitirebilirdi ama ülkeye iyi bir avukat, iyi bir hakim olmak için elinden gelenin en iyisini yaptı. Eşimin çok vicdanlı ve iyi bir hakim olacağına eminim. Bundan dolayı da kendisiyle gurur duyuyorum."

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Seferihisar’da hobi bahçelerinin yıkımına başlandıSeferihisar’da hobi bahçelerinin yıkımına başlandı
Adana’da jandarma aranan 4 hükümlüyü yakaladıAdana’da jandarma aranan 4 hükümlüyü yakaladı
Anahtar Kelimeler:
Ev hanımı Konya

Konya Namaz Vakitleri 26 Haziran Çarşamba

İmsak
03:34
Sabah
05:23
Öğle
12:58
İkindi
16:51
Akşam
20:23
Yatsı
22:04
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.