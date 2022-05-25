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Öğrenci festivali "Project'08", 1 Haziran'da başlayacak

25.05.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci festivali "Project'08", 1 Haziran'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin bu yıl sekizinci kez hayata geçirdiği sanat, tasarım ve iletişim festivali "Project'08", 1-7 Haziran tarihleri arasında Santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.

Bilgi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 'Algının Dönüşümü' temasına odaklanan festival kapsamında düzenlenen seminerlerde Prof. Dr. Ayşegül Güçhan, Sunay Demircan ve Fazıl Oral algı kavramını sanat, güzellik, zaman ile mekan, birey ve toplum gibi farklı alanlardaki yönleriyle inceleyecek.

Arter ve Beykoz Kundura iş birlikleriyle bu sene Santralistanbul Kampüsü sınırlarının dışına çıkacak festivalde katılımcılarla etkileşimli atölyeler de hayata geçirilecek.

Arter iş birliğiyle çevrim içi olarak düzenlenecek eser incelemesi ve yaratım atölyelerinin yanı sıra Arter'de performans sanatçısı Buse Çetin ile katılımcıların bedeni ve hareket kabiliyetini algılamasına odaklanan somatik diyalog atölyesi yapılacak.

Beykoz Kundura'da ise festival kapsamında Reha Erdem'in yönetmenliğini üstlendiği "A Ay" filminin gösteriminin ardından Bilgi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Esra Yıldız ile film analizi gerçekleştirilecek.

Psikolog Selin Kılıç ile yaratıcı drama, işaret dili eğitmeni Feride Korkmaz ile başlangıç seviyesinde işaret dili atölyelerinin de düzenleneceği festivalde, Bilgi Gastronomi Bölümü iş birliğiyle yapılacak 'gözü kapalı tat alma testi' ile festival katılımcılarına deneyim sunulacak.

Bilgi Sahnesi tiyatro topluluğunun sergileyeceği "Kara Oyun" adlı oyununun da yer aldığı festival programı, Bilgi Müzik Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Türkiye'nin ilk laptop orkestrası IBULORK'un kapanış konseri ve açık hava film gösterimiyle son bulacak.

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