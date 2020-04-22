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Öğrenciler 23 Nisan’ı evlerinde kutladı

MERSİN HABERLERİ  | 22.04.2020 16:39 | Son Güncelleme

Mersin’de korona virüs salgını dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, öğrenciler tarafından bir birinden farklı etkinliklerle evlerinde kutlanırken, polis ekipleri de bazı öğrencilere sürpriz 23 Nisan kutlaması ziyareti gerçekleştirdi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Toroslar ilçesinde bulunan 19 Mayıs İlkokulunda öğrenim gören 3 öğrencinin evine sürpriz ziyaret gerçekleştirildi.

Mersin’de korona virüs salgını dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, öğrenciler tarafından bir birinden farklı etkinliklerle evlerinde kutlanırken, polis ekipleri de bazı öğrencilere sürpriz 23 Nisan kutlaması ziyareti gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Toroslar ilçesinde bulunan 19 Mayıs İlkokulunda öğrenim gören 3 öğrencinin evine sürpriz ziyaret gerçekleştirildi. Mithat Toroğlu Mahallesi’ndeki öğrenicileri evlerinde ziyaret eden polis ekipleri, çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Polis ekipleri, ziyaret ettikleri çocukların odalarını bayrak ve balonlarla süsleyerek bröve verdi.
Öte yandan korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen kentti, öğrenciler evlerinde bir birinden farklı etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Öğretmenlerinin verdiği şiirleri, Türk bayraklarıyla donattıkları evlerinde yüksek sesle okuyan çocuklar, kaydettikleri görüntüleri de oluşturdukları sosyal medya grupları üzerinden bir birleriyle paylaştı.

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