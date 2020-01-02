Öğrenciler, “Altın ödüllü Bursluluk Sınavı”nda ter döktü

Malatya’da 3 bin 500 öğrenci, bursluluk ve TÖDER sınavlarında ter döktü.

Yeni Hamle Eğitim Kurumları, iki gün dört farklı şubesinde bursluluk ve TÖDER sınavlarını gerçekleştirdi. 5.6.7.9.10.ve 11.sınıflar için “Altın ödüllü Bursluluk Sınavı” yapılırken aynı gün İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Binası’nda bin 500 öğrencinin katılımı ile TYT ve AYT oturumları gerçekleştirildi. Yapılan sınavlara yoğun bir katılım sağlandı.

İki gün yapılan sınavlarla ilgili bilgi veren Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, “Yeni Hamle Eğitim Kurumları olarak zoru başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı gün dört farklı şubemizde öğrencilerimizi sınava aldık. Hiçbir aksama ve sorun yaşanmadan sınavlarımızı tamamladık. Yapılan sınavların sonucunda birincilik elde eden öğrencilerimize altın ödüllerini yapılacak olan bir törenle takdim edeceğiz. Yaptığımız sınavlara toplamda 3 bin 500 öğrencimiz katıldı. Bu rakam Malatya halkının bize bir teveccühü ve güvenidir. Bizler de Yeni Hamle Eğitim Kurumları olarak bu teveccühe layık işler yapmaya gayret gösteriyoruz, çok şükür bunu da başarıyoruz. Bursluluk sınavlarımızın sonuçlarını 3 Ocak tarihinden itibaren ilan edeceğiz. Öğrencilerimiz elde ettikleri sonuçlara bağlı olarak indirimli kayıtlarımızdan yararlanabilecekler. Kurumlarımıza duyulan güven bizleri fazlasıyla sevindiriyor ve her geçen gün yeni bir şube açarak talepleri karşılıyoruz. “ ifadelerini kullandı.

Kaya,”2020-2021 Eğitim Öğretim yılında faaliyete geçecek olan Bostanbaşı’ndaki şubemiz de bünyemize kattığımız yeni şubelerimizden bir tanesi olacak. Bursluluk sınavımızın olduğu gün Meslek Yüksek Okulu Binasında da Türkiye Geneli TYT ve AYT sınavlarını yaparak üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimize gerçek sınav öncesi prova yaşattık. İnşallah TÖDER sınavı sonuçlarımızda 10 Ocak tarihi itibari ile açıklanmış olacak.” diye sözlerini tamamladı.

