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Öğrenciler için sanal sınıf oluşturuldu

TOKAT HABERLERİ  | 12.05.2020 14:42 | Son Güncelleme

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerin kendilerini sınıf ortamındaymış gibi hissetmelerini sağlamak amacıyla ’sanal sınıf’ oluşturuldu.Türkiye’de korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra üniversiteler tatil edilmesi nedeniyle uzaktan eğitim çalışmaları devam ediyor.

Öğrenciler için sanal sınıf oluşturuldu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerin kendilerini sınıf ortamındaymış gibi hissetmelerini sağlamak amacıyla ’sanal sınıf’ oluşturuldu.
Türkiye’de korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra üniversiteler tatil edilmesi nedeniyle uzaktan eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamdan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Erbaa Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilere dersleri daha iyi anlayabilmelerini ve kendilerini sınıf ortamındaymış gibi hissetmelerini sağlamak amacıyla sanal sınıf oluşturuldu. Erbaa Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yıldırım, derslerin online olarak devam ettiğini ifade ederek, “Yüksekokulumuzda eğitimlerine devam eden öğrencilerimizin derslerinde kendilerini rahat hissetmeleri ve sınıf ortamında derslerini görmelerini sağlamak için sanal bir sınıf oluşturduk. Sınıfımızda öğrencilerimize hem canlı ders anlatıyoruz hem de derslerimizi kayıt altına alıyoruz. Erbaa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü olarak COVİD-19 Virüsünün ülkemizde görülmeye başladığı günden itibaren üniversitemizdeki ders ve sınav sürecini başarılı bir şekilde yöneten, bizlerden desteğini esirgemeyen Rektörümüze ve üniversite yönetimimize çok teşekkür ederim" dedi.

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Akşam
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Yatsı
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Tokat Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Salı

Büşra Bulut Eczanesi
Merkez
Dilek Eczanesi
Merkez
Sevgi Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Erbaa
Lokman Eczanesi
Niksar
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Turhal
Aşıkoğlu Eczanesi
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