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Öğrenciler okulda sermaye piyasalarını günlük takip ediyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.03.2020 12:02 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı öğrencileri sermaye piyasası dersinde piyasayı günlük takip ediyor.Çok Programlı Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alan Şefi Cemil Şimşek, Şubat ayından itibaren Muhasebe ve Finansman Alanı öğrencilerinin sınıf olarak hazırladıkları pano üzerinde BİST 30 hisse senetleri, döviz kurları ve altın piyasasını günlük takip ederek, hem iyi bir yatırımcı olma, hem de dersi uygulamalı öğrenme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı öğrencileri sermaye piyasası dersinde piyasayı günlük takip ediyor.
Çok Programlı Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alan Şefi Cemil Şimşek, Şubat ayından itibaren Muhasebe ve Finansman Alanı öğrencilerinin sınıf olarak hazırladıkları pano üzerinde BİST 30 hisse senetleri, döviz kurları ve altın piyasasını günlük takip ederek, hem iyi bir yatırımcı olma, hem de dersi uygulamalı öğrenme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

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