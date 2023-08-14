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Öğrenciler okullarına kavuşacak

14.08.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat’ta yapılan 6’ncı etap TOKİ konutlarında oturan öğrencilerin okullarına kavuşacağını söyledi.

Öğrenciler okullarına kavuşacak

İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, 6’ncı etap TOKİ konutları içerisine 24 sınıf olarak yapılan ve okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hizmet verecek okulun Eylül ayında açılması için çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Okulun iç ve dış kısmının tamamen bittiğini, asansör ve diğer aksamının montajının yapılmaya başlandığına vurgu yapan Yazıcı, "Avlu kısmında ise çalışmalar hızla devam etmektedir. Müteahhit firma tarafından geçici kabul için müracaat edilmiştir. Okulumuzun donatım malzemelerinin temini için Müdürlüğümüzce Bakanlığımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Tüm donatımı Bakanlığımızca gönderilecek yeni malzemeden oluşacaktır. Geçici kabul ile birlikte gerekli görevlendirmeler yapılacak ve işlemlerin tamamlanması ile birlikte okulumuz eğitime başlayacaktır. Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin hizmetine ivedilikle sunulması için tüm ilgililer ve Müdürlüğümüz tarafından yoğun bir şekilde gayret gösterilen okulumuzun ilimize, veli ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


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