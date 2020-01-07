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  4. Öğrenciler Rafadan Tayfa’yı ilgiyle izledi

Öğrenciler Rafadan Tayfa’yı ilgiyle izledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çocukların severek izlediği Rafadan Tayfa’nın ’Rafadan Tayfa Göbeklitepe’ animasyon ve macera türü sinema gösterimine öğrencilerle buluşturuyor.Gösterime girdiği günden bu yana en çok izlenen filmler arasında yer alan ’Rafadan Tayfa Göbeklitepe’ animasyon filmine Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerine ücretsiz olarak izleme imkanı sağladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılını Göbeklitepe Yılı ilan etmesinin ardından Göbeklitepe’nin tanıtımına bir katkı da Rafadan Tayfa ekibinden geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çocukların severek izlediği Rafadan Tayfa’nın ’Rafadan Tayfa Göbeklitepe’ animasyon ve macera türü sinema gösterimine öğrencilerle buluşturuyor.
Gösterime girdiği günden bu yana en çok izlenen filmler arasında yer alan ’Rafadan Tayfa Göbeklitepe’ animasyon filmine Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerine ücretsiz olarak izleme imkanı sağladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılını Göbeklitepe Yılı ilan etmesinin ardından Göbeklitepe’nin tanıtımına bir katkı da Rafadan Tayfa ekibinden geldi. Rafadan Tayfa ekibi, ’Rafadan Tayfa Göbeklitepe’ adlı animasyon ve macera türü çalışması beyaz perde ile buluştu. Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Çocuk Şube Müdürlüğü de, Haliliye ve Eyyübiye ilçesinde bulunan yaklaşık 10 bin öğrenciyi ’Rafadan Tayfa Göbeklitepe’ adlı animasyon filmi ile buluşturuyor.
Okullardan büyükşehir belediyesi’ne ait araçlarla alınarak sinemaya getirilen öğrenciler, ilk kez sinemaya geldiklerini belirterek kendilerine bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.
Ayrıca sinema etkinliğinde Kütüphaneler Şube Müdürlüğü çocuklara yönelik kitap dağıtımında bulundu.

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