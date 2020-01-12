YURTHABER
  4. Öğrenciler uğurlu olmak için ter döktü

Öğrenciler uğurlu olmak için ter döktü

DÜZCE HABERLERİ  | 12.01.2020 18:45 | Son Güncelleme

Düzce Özel Uğur okulları bursluluk sınavı öğrenci ve velilerin yoğun katılımı ile yapıldı.

Düzce Özel Uğur okulları bursluluk sınavı öğrenci ve velilerin yoğun katılımı ile yapıldı. Öğrenciler, soruların başında ter dökerken velilerde çocuklarının sınavının iyi geçmesi için okul önünde heyecanla bekledi. Düzce Özel Uğur okulları kurucusu Gökhan Sarıgül, okullarının araştırmada eğitimci kalitesinden dolayı tercih edildiğini ve bunun Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade etti.
Öğrencilerin 2020 - 2021 eğitim öğretim döneminde Uğur Okullarında yerlerini almak için yapılan bursluluk sınavı yapıldı. Cumartesi ve Pazar günü 4 seansta yapılan sınavlara bin 200 öğrenci katıldı. Gelecek yıl Uğur okullarından burs kazanmak için ter döken öğrenciler, kendilerine sorulan soruları yapabilmek ve Uğur Okullarında burslu olarak okuyabilmek için ter döktü. Öğrencileri soruların başında ter dökerken velilerde, okulun bahçesinde heyecanla çocuklarının sınavının bitmesini bekledi.
Düzce Özel Uğur Okulları kurucusu Gökhan Sarıgül, sınav ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Uğur okullarında gelecek eğitim öğretim yılında burslu okumak isteyen öğrenciler, sınava yoğun ilgi gösterdiler. Sınava bin 200 öğrenci katıldı. Bu noktada sınavlarımıza ilgi gösteren öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum. Uğur Okullarının çok tercih edilmesi ile ilgili olarak bağımsız bir araştırma şirketine yaptırdığımız araştırmada Uğur Okullarının eğitim kalitesinin yanı sıra eğitimci başarıları da çıktı. BU araştırma sonucu Türkiye’de bir ilktir. Bu vesileyle öğretmen arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
Gürcü mutfağı gazeteciler için kurulduGürcü mutfağı gazeteciler için kuruldu
Görme engelliler yardım etmek isterken kıranlardan dertliGörme engelliler yardım etmek isterken kıranlardan dertli
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da iki yönetici istifa etti

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da iki yönetici istifa etti

Elazığ’da dolunayın görsel şöleni

Elazığ’da dolunayın görsel şöleni

Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

Kayserispor Oğuzhan’ı renklerine bağladı

Kayserispor Oğuzhan’ı renklerine bağladı

Emniyet Müdürü Giresun’un asayiş raporunu açıkladı

Emniyet Müdürü Giresun’un asayiş raporunu açıkladı

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Düzce Namaz Vakitleri 12 Ocak Pazar

İmsak
06:42
Sabah
08:12
Öğle
13:08
İkindi
15:33
Akşam
17:55
Yatsı
19:20

Düzce Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Pazar

Mehtap Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Büyük Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Sağlık Bakanlığı onaylı kupa uygulamaları eğitimi düzenlendi

Sağlık Bakanlığı onaylı kupa uygulamaları eğitimi düzenlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.