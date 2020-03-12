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Öğrencilerden Kaymakam Çalık’a ziyaret

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.03.2020 16:49 | Son Güncelleme

Erdek Nerime Yüksel Ortaokulu ile Zonguldak Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ortaklaşa yürüttükleri e-twining “Küçük İlçemizin, Zengin Değerleri” projesi kapsamında Kaymakam Ekrem Çalık, her iki okulun öğrencilerini makamında ağırladı.Kaymakam Çalık’a yapılan ziyarette; Erdek Nerime Yüksel Ortaokulu Matematik Öğretmeni Eda Erdal ve 5-C sınıfı öğrencileri ile Zonguldak Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yer aldı.

Öğrencilerden Kaymakam Çalık’a ziyaret

Erdek Nerime Yüksel Ortaokulu ile Zonguldak Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ortaklaşa yürüttükleri e-twining “Küçük İlçemizin, Zengin Değerleri” projesi kapsamında Kaymakam Ekrem Çalık, her iki okulun öğrencilerini makamında ağırladı.
Kaymakam Çalık’a yapılan ziyarette; Erdek Nerime Yüksel Ortaokulu Matematik Öğretmeni Eda Erdal ve 5-C sınıfı öğrencileri ile Zonguldak Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yer aldı. Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz’ün de hazır bulunduğu ziyaret, karşılıklı soru-cevap ve söyleşi şeklinde devam etti. Kaymakam Çalık, öğrencilere kitap hediye ederken, öğrencilerle birlikte kitap okuma saati etkinliği gerçekleştirildi. Ziyaretin sonunda Kaymakam Çalık, öğrencilere eğitim ve öğretim yaşamlarında başarı dileğinde bulundu.

Öğrencilerden Kaymakam Çalık’a ziyaret

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