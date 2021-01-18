Öğrencilerden “Kedi Park Projesi"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencileri, Öğretim Görevlisi Şadiye Nur Güleç’in danışmanlığında gerçekleştirdikleri ’Kedi Park Projesi’ ile sokak hayvanlarını unutmadı aynı zamanda İzmir’de yaşanan deprem sonrası afetzedelere yardım eli uzattı.

“Dışarısı soğuk, kalbimiz değil” sloganıyla yola çıkan öğrenciler, Sponsorluk ve Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında “Kedi Park” projesi ile sokak hayvanlarına barınma ve mama desteğinde bulunurken aynı zamanda hayvanlara karşı daha duyarlı ve hoşgörülü davranma konusunda örnek oldu. 12 kişilik öğrenci grubu gerçekleştirdikleri özverili projede, hazırladıkları 10 adet kedi kulübesini Atakum Hacı Ahmet Akın Parkı’na yerleştirirken, sokak hayvanlarına yönelik şiddete de dikkat çekmek için hazırladıkları özlü sözleri parkın çeşitli yerlerine asarak çevre halkının konuya hassasiyetini artırmayı hedefledi.

İzmir depremindeki afetzedelere yardım

30 Ekim’de meydana gelen, çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan İzmir depremi sonrası öğrenciler “Sponsorluk ve Sosyal Sorumluluk” dersi kapsamında, bireysel olarak hazırladıkları 26 adet yardım kolisini Türkiye’nin farklı şehirlerinden depremzedelere ulaştırdı.

“Bir olma”nın önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmasında öğrenciler kuru gıda, hijyen malzemeleri, giyecek, battaniye ve oyuncaklardan oluşturdukları kolileri kendi imkanlarıyla İzmir’deki afet merkezine ulaştırarak afetzedelerin acılarını paylaşırken aynı zamanda deprem gibi doğal afetlere karşı farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

