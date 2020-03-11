Öğrencilerden koronaya karşı dezenfektan

Lise öğrencileri tarafından üretilen dezenfektan ile Adıyaman’da okullar korona virüsüne karşı temizleniyor.

Türkiye’de korona Virüsünün ortaya çıkmasıyla özellikle okulların dezenfekte edilmesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı eylem planı hazırladı. Türkiye’de 38 ilde bulunan okullarda dezenfektan üretimi yapılıyor. Bu iller arasında bulunan Adıyaman’da ise dezenfektan üretimini Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapıyor. Okulun kimya laboratuvarında kimyager ve öğretmenler gözetiminde lise öğrencileri tarafından üretilen dezenfektanlar Adıyaman’daki okulların korona virüsüne karşı temizliğinde kullanılmaya başladı. Dezenfekten saf su, sodyum hipo klorit, izopropil alkol ve çeşitli dezenfekte edici kimyasal maddelerden üretiliyor. Okulun günlük 6-8 ton arasındaki üretim kapasitesi Korona Virüsüne karşı iki katına çıkartıldı. Adıyaman’da 810 okulda ki 6 bin 705 derslik ve okulların diğer bölümleri bu dezenfektan ile ilaçlanacak. Okulların görevlileri üretilen dezenfektanları alarak okullarını ilaçlamaya başladı. Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, kimya laboratuvarına gelerek Okul Müdürü Mehmet Küçük’ten bilgi aldı.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “Dezenfektan ile bütün okullarımızı inşallah dezenfekte edeceğiz, hijyen hale getireceğiz. Dünden itibaren üretimi arttırmaya başladık. Arkadaşlar günde ortalama 6 ile 8 ton arasında üretim yapıyorlardı. Biz bu gün itibariyle bunu iki katına çıkarmaları ve gece mesaisi de yapmalarını kararlaştırdık. Türkiye’de 38 ilimizdeki okulumuzda bu dezenfektan üretiliyor. Şuanda kendi ilimizin okullarının ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Adıyaman’ın ihtiyacını karşıladıktan sonra başka illerinde siparişlerini kabul edebiliyoruz. Şuanda üretimimiz ilimizin ihtiyacını karşılayacak durumda, bu bir hafta içerisinde ilimizi bitirdikten sonra çevre illerimizden gelen taleplere de cevap vermeye çalışacağız” dedi.

