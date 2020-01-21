Öğrencilerden sokak hayvanlarına sıcak yuva

Sivas’ın Zara ilçesinde Lise öğrencileri tarafından okul atölyesinde sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde içine sığınacakları yuvalar yapıldı.

Sivas’ın Zara ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen ‘Bir Kap Mutluluk’ projesi kapsamında sokak hayvanları için Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi atölyesinde öğrenciler tarafından köpek kulübeleri, kedi evleri ile kuş yuvaları imal edildi. İmal edilen köpek kulübeleri, kedi evleri ile kuş yuvaları kaymakamlık tarafından ilçenin farklı noktalarına bırakıldı.

Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen dağıtım töreni ile yuvalar sokak hayvanı sahiplenmek isteyenlere teslim edildi.

Proje hakkında açıklama yapan Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, “Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Beyin, bahçesinde hayvan sahiplenmesi bize ilham oldu. Bu nedenle biz de sokak hayvanlarına bir proje yaptık. Projemiz için önce Zara Anadolu Lisemizde bir program düzenledik. Programmızın geliriyle de Zara Çok Programlı Lisemizin atölyesinde sokak hayvanlarına yönelik barınaklar yaptık. Bu barınaklarımızı işyerlerimize, esnafımıza, kurumlarımıza, kamu kurumlarımızın bahçelerine bırakarak sokakta olan hayvanlarımızı sahiplendireceğiz ” dedi.

