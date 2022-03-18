YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Öğrencilerden Trabzon Havalimanı'nda "Çanakkale Türküsü" sürprizi

Öğrencilerden Trabzon Havalimanı'nda "Çanakkale Türküsü" sürprizi

18.03.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilerden Trabzon Havalimanı'nda "Çanakkale Türküsü" sürprizi

Trabzon Havalimanı'nda Çanakkale türküsünü seslendiren öğrenciler yolcuları duygulandırdı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü ile Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Havalimanının iç hatlar bekleme salonundaki banklarda oturan bir grup öğrenci, bir anda enstrümanlarını çıkararak Çanakkale türküsünü çalmaya başladı. Müzik devam ederken salonun diğer tarafından bulunan bir kız ve erkek öğrenci de Çanakkale türküsünü okumaya başladı. Bekleme salonunun ortasında bir araya gelen 25 öğrenci, terminaldeki yolcuların şaşkın bakışları arasında hep bir ağızdan türküyü seslendirdi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür Çanakkale, gidip de dönemeyenlerin son sözüdür Çanakkale." sözleriyle tamamlanan türkünün sonunda havalimanı görevlilerince Atatürk ile Türk Bayrağı açıldı.

Sürpriz etkinlik sırasında bazı yolcuların duygulandığı gözlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Trabzon Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin video klibi, sosyal medyada beğeni topladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk işçi ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorUkrayna'dan tahliye edilen Türk işçi ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
Sakarya'da FETÖ davasında yargılanan iki sanık beraat ettiSakarya'da FETÖ davasında yargılanan iki sanık beraat etti
Zonguldak'taki yangında hayatını kaybeden itfaiyecinin annesi defnedildiZonguldak'taki yangında hayatını kaybeden itfaiyecinin annesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 18 Mart Cuma

İmsak
04:57
Sabah
06:22
Öğle
12:34
İkindi
15:57
Akşam
18:37
Yatsı
19:57
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaraları iyileştirir, kanseri durdurur, nefes almayı rahatlatır...

Yaraları iyileştirir, kanseri durdurur, nefes almayı rahatlatır...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Korkunç olay! 30 yıl sonra öğretmenini bulup intikam aldı

Korkunç olay! 30 yıl sonra öğretmenini bulup intikam aldı

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.