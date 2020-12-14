Öğrencilere, çevre bilinci kazandırıldı

Bandırma Ortaokulu kuruculuğunda yürütülen e-Twinning projesi, 6 Avrupa ülkesinin katılımıyla, “Gezenimizi Birlikte Kurtaralım” isimli e-twinning projesi başarıyla sonuçlandı.

2020 yıllarında uygulanan eTwinning projenin tamamlanmasının ardından 21 öğrenciye sertifika dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında okul bahçesinde ağaç dikme etkinliği, doğadaki çöplere toplama, sokak hayvanlarını besleme, kuş yuvaları yaparak doğadaki kuşlara barınak sağlama, sıfır atık kapsamında atık yağ ve pil toplama, geri dönüşüm kapsamında atık malzemelerden araç gereç ve eşya yapımı gibi etkinliklerde yapıldı. Projeyi yürüten öğretmenler tamamlamış oldukları proje ile Avrupa ve ulusal kalite etiketinin başvurusunda gerçekleştirecekler.

Bandırma Ortaokul Müdürü Kenan Ülkar “Gezenimizi birlikte kurtaralım” isimli e-twinning projesi başarıyla tamamlamıştır.2020 yılı Ağustos ayında başlayan ve Bandırma Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Azize Karlı, matematik öğretmeni Buket Durmuş, Özge Azim, Fen Bilgisi Öğretmeni Kadir Alanyalı’nın yürüttüğü “Gezegenimizi Birlikte Kurtaralım” isimle etwinning projesi tamamlandı. Balıkesir Bandırma Ortaokulu kuruculuğunu Polonya ve Ukrayna’nın yaptığı Arnavutluk, Bulgaristan, Ermenistan, Hırvatistan, Moldova Cumhuriyeti, Portekiz, Tunus ve Ürdün’ün yer aldığı proje başarı ile tamamlamıştır. Proje kapsamında okul bahçesinde ağaç dikme etkinliğinin yanısıra doğadaki çöplere toplama, sokak hayvanlarını besleme, kuş yuvaları yaparak doğadaki kuşlara barınak sağlama, sıfır atık kapsamında atık yağ ve pil toplama, geri dönüşüm kapsamında atık malzemelerden araç gereç ve eşya yapımı gibi etkinliklerde yapılmıştır. Yapılan proje ile öğrencilere küresel ısınma ve iklim değişikliğinin zararlar konusunda farkındalık oluşturulmuştur. Projenin tamamlanmasının ardından 21 öğrenciye sertifika dağıtımı yapılmıştır. Projeyi yürüten öğretmenler tamamlamış oldukları proje ile Avrupa ve ulusal kalite etiketinin başvurusunda gerçekleştirecekler” dedi.

