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Öğrencilere ışık tutan program

02.02.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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Öğrencilere ışık tutan program

Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (DÜBAT) tarafından düzenlenen “Yurt Dışında Kariyer Planlaması” başlıklı program çevrim içi olarak gerçekleştirildi.Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.

Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (DÜBAT) tarafından düzenlenen “Yurt Dışında Kariyer Planlaması” başlıklı program çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Alpay’ın konuşmacı konuk olduğu programa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ve topluluk öğrencileri katıldı.
Programda, akademik kariyerinin bir bölümünü yurt dışında geçiren Doç. Dr. Merve Alpay, yurt dışı kariyer planlamalarını ve kişisel tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Gelecekte yurtdışı planı olan öğrencilerin hangi eğitimleri alması gerektiği hakkında önemli bilgiler aktaran Doç. Dr. Alpay, kendisinin aldığı eğitimler üzerinden örnekler vererek Düzce Üniversitesi öğrencilerinin aklındaki sorulara netlik getirdi.
Öğrencilerin katılabileceği projeler ve alabilecekleri burslar ile ilgili de faydalı değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Merve Alpay, yurt dışı kariyer planlamada; karar alma süreçleri, planlama aşamaları, adaptasyonda yaşanan zorluklar, çalışma şartları, yapılması ve yapılmaması gereken noktalar hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

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