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  4. Öğrencilere kitap desteği

Öğrencilere kitap desteği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.01.2020 11:19 | Son Güncelleme

Emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk, Altıntaş Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kitap bağışında bulundu.Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş’ta, Anadolu İmam hatip lisesi öğrencilerine kitap temin ederek katkıda bulunan kütüphane gönüllüsü Zeki Aktürk’e İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müz adına teşekkür ederiz.

Emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk, Altıntaş Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kitap bağışında bulundu.
Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş’ta, Anadolu İmam hatip lisesi öğrencilerine kitap temin ederek katkıda bulunan kütüphane gönüllüsü Zeki Aktürk’e İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müz adına teşekkür ederiz. Eğitim sevdalısı bu kardeşlerimizin kitap bağışları bizlerin elini güçlendiriyor ve öğrencilerimiz aradıkları kaynakları bu kitaplar sayesinde daha kolay buluyor. Ayrıca zenginleşen kitap arşivimiz sayesinde öğrencilerimizin okuma merakı daha da artıyor. Kendilerine bu bağışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.

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