Öğrencilerin nadir hastalıklar için geliştirdiği çözüm önerileri RaDiChal22'de yarıştı

İSTANBUL (AA) - Genetik temelli ortaya çıkan nadir hastalıkların tedavisine çözüm olabilecek araştırmalar yürüten öğrenciler, RaDiChal22 yarışmasında bir araya geldi.

Üsküdar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan öncülüğünde yürütülen RaDiChal22 yarışmasının üçüncüsü, NP Diş ve Sağlık Yerleşkesi İbn-i Sina Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

Aralarında farklı ülkelerden yabancı araştırmacıların bulunduğu, 19 takımdan 100'e yakın öğrencinin dahil olduğu yarışmayı; TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, King's College London'dan Prof. Dr. Arif Mardinoğlu ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk da takip etti.

RaDiChal Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan öncülüğünde lisans düzeyindeki öğrencilerle kurulan Rare Disease Challenge (RaDIChal) ekibinin başlattığı yarı final ve final aşamalarından oluşan yarışmanın bu yılki hedefi, nadir hastalıklardan WU Sendromu, LGMD (Eklem Kemeri Kas Yetersizliği) türleri ve MS (Multipl Skleroz) olarak belirlendi.

Bu hastalıkları tedavi etmeye yönelik oluşturulan projeler finale kalmak için mücadele verdi. Finale kalmaya hak kazanan projeler değerlendirme süreci tamamlandığında, hayata geçirilmeleri için desteklenecek ve ödüllendirilecek.

- Mandal'dan "RaDiChall TEKNOFEST'te düzenlensin" önerisi

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TEKNOFEST'in 2018'de başladığında 5 bin ziyaretçiye ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2019'da dünyanın en büyük teknoloji festivali oldu ve 1 milyon 721 kişi katıldı. 2022'de ise 600 bin öğrencimiz yarıştı. Bu da genç arkadaşlarımız açısından Türkiye'nin müthiş bir potansiyeli olduğunu gösteriyor. 600 bin öğrencimiz, 'Ben bilimi ve teknolojiyi araç olarak kullanarak bugünün ve geleceğin sorunlarını çözme konusunda adayım' diyor."

Mandal, bilim insanlarını desteklemenin önemine değinerek, "RaDiChal'in TEKNOFEST içinde yer almasından ve Biyoteknolojik İnovasyon yarışmasının dördüncüsü olarak birlikte yapmaktan büyük bir memnuniyet duyarız." açıklamasında bulundu.

- "Keşke 'Bilimde Yetenek Sizsiniz' organizasyonuna dönüştürebilsek"

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da 2013'te başlattıkları Bilim ve Fikir Festivali'nden bahsederek, bu etkinliğin halen sürdüğünü, lise öğrencilerinin ciddi projeler hazırladığını, onların heyecanını ve gözlerindeki ışıltıyı gördükçe gençlere bir ideal vermek gerektiğini düşündüklerini anlattı.

Bilim ve Fikir Festivali'nde yapılan çalışmaların benzerinin RaDiChal'de yapıldığını kaydeden Tarhan, şu bilgileri verdi:

"Yapılan çalışmaları destekleyebilirsek güzel sonuçlar ortaya çıkabilir. Bilimde yetenek yöneticiliği çok önemli. RaDiChal'in başındaki Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan hocamız gençlerle uyum içinde çalışıyor. Yöneticilikte en önemli noktalardan biri de yetenek keşfetmeyi ve yönetmeyi bilmektir. Keşke bu yaptığımız çalışmaları biraz daha büyütüp 'Bilimde Yetenek Sizsiniz' diye daha büyük çaplı bir organizasyona dönüştürebilsek. Üniversiteler arasında yetenekli gençler buluşturulabilir. TÜBİTAK da bu konuda destek olabilir. Geleceğin Nobel adaylarını çıkarabiliriz."

- RaDiChal 6 ülkede 400 öğrenciye ulaştı

Üsküdar Üniversitesi TRGENMER Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Taştan ise yarışmanın ismini RaDiChal koymalarının çok nadir hastalıklar üzerine çalışmaları ile ilgili olduğuna işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Neredeyse çok az insanın üzerine çalıştığı nadir rastlanan hastalıkları yüksek lisans, lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerimizin dert edinebilmeleri ve aynı zamanda sadece laboratuvarda çalışarak değil sosyal medyada, toplumun içerisinde sosyal farkındalık etkinlikleri düzenlemeleri çok önemliydi. RaDiChal yarışmasında 2020'den bu yana her yıl 3 farklı nadir hastalık seçerek öğrencileri tedaviye yönelik projeler yapmak üzere teşvik ediyoruz. Şu ana kadar 6 ülkeden 400 öğrenciden oluşan 89 üniversite takımı yarışmamıza katıldı."

Etkinlikte Türkiye Kanser Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Burcu Yücel ve Uluslararası Nadir Hastalıklar Araştırma Konsorsiyumundan Prof. Dr. Nabbout Rima, çevrim içi bağlanarak sunumlarını paylaştı.

Northwestern Üniversitesinden Prof. Dr. Mazhar Adlı da "Onur Dersi" verdi.

