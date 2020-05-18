YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Öğretim Görevlisi Subaşı, ulusal fotoğraf yarışmasında 3. oldu

Öğretim Görevlisi Subaşı, ulusal fotoğraf yarışmasında 3. oldu

BİTLİS HABERLERİ  | 18.05.2020 10:12 | Son Güncelleme

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, çöp sorununun konu alındığı ‘Farkında mısın?’ temalı ulusal fotoğraf yarışmasında 3’lük ödülü kazandı.Çöpüne Sahip Çık Vakfı, İstanbul Havalimanı ve Büyük Efes Sanat tarafından düzenlenen ‘Farkında mısın?’ temalı ulusal fotoğraf yarışması ve kısa video yarışmasının kazananları belli oldu.

Öğretim Görevlisi Subaşı, ulusal fotoğraf yarışmasında 3. oldu

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, çöp sorununun konu alındığı ‘Farkında mısın?’ temalı ulusal fotoğraf yarışmasında 3’lük ödülü kazandı.
Çöpüne Sahip Çık Vakfı, İstanbul Havalimanı ve Büyük Efes Sanat tarafından düzenlenen ‘Farkında mısın?’ temalı ulusal fotoğraf yarışması ve kısa video yarışmasının kazananları belli oldu. Yarışmanın fotoğraf kategorisine katılan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, bir çöplük alanda çekilen çöp toplayıcılarını konu alan ‘Çocuklara mirasımız çöp olmasın’ fotoğrafıyla 3’lük elde etti.
Öğretim Görevlisi Subaşı, zaman zaman doğa ve manzara fotoğraflarının yanı sıra çevre sorunlarını dikkat çeken fotoğrafları da çekip arşivlerine kattıklarını söyledi. Subaşı, “Bitlis’te fotoğrafa gönül veren arkadaşlarımızla zaman zaman çeşitli alanlara giderek fotoğraf çekimleri yapıyoruz. Bir keresinde de Diyarbakır’da davet edildiğimiz bir fotoğraf organizasyonu sonrası dönüş yolunda yol güzergahında bir çöplük alanda çalışan çöp toplayıcılarını gördük. Çöplük aynı zamanda yanıyordu ve dumanlar çıkıyordu. Çöp toplayıcıları da dumanlara aldırış etmeden çöplerden işe yarayacak malzemeler topluyordu. O anki ortam bizlerin dikkatini çekti ve o anları fotoğrafladık. Daha sonra çöp sorunu ile ilgili böyle bir yarışmanın olduğunu öğrenince oradan çektiğim fotoğraflardan bir kare göndererek yarışmaya katıldım. Yarışmanın sonuçlandığını ve 3’ncü olduğum bana mail yoluyla bildirildi ve ilgili yarışmanın web sitesi üzerinden duyuruldu. Böyle bir çevre sorunun dikkat çekildiği bir yarışmada 3’ncü olmam çok anlamlıydı. Gerçekten çöp sorunu ve bilinçsiz tüketim çağımızın sorunlarından biri. Bu konuya herkesin duyarlı olması gerekiyor” dedi.
Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, korona virüs salgını nedeniyle yarışmanın ödül töreninin ileri bir tarihte yapılacağını sözlerine ekledi.

Öğretim Görevlisi Subaşı, ulusal fotoğraf yarışmasında 3. oldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Çok iyi yer süpürüyorum' 'Çok iyi yer süpürüyorum'
PARTNER İşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti İşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Bitlis Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:10
Sabah
04:51
Öğle
12:13
İkindi
16:05
Akşam
19:25
Yatsı
20:59

Bitlis Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Eren Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Y.Güven Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Tatvan’da bir ev karantinaya alındı, bir köydeki karantina sona erdi

Tatvan’da bir ev karantinaya alındı, bir köydeki karantina sona erdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bitlis’te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

Bitlis’te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

Mutki’de traktör kazası: 2 ölü, 18 yaralı

Mutki’de traktör kazası: 2 ölü, 18 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.