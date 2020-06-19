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Öğretim üyelerinin buluşu, "incelemeli patent" olarak tescillendi

TRABZON HABERLERİ  | 19.06.2020 12:30 | Son Güncelleme

"İçten Yanmalı Motorlu Araçlarda Radyatörsüz Soğutma Sistemi" başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "incelemeli patent" aldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyelerinin buluşu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "incelemeli patent" olarak tescil edildi.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi İsmail Altın ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Küçük ve Doktor Öğretim Üyesi Ali Paşa Hekimoğlu'nun birlikte buluş gerçekleştirdikleri belirtildi.

"İçten Yanmalı Motorlu Araçlarda Radyatörsüz Soğutma Sistemi" başlıklı buluşun, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "incelemeli patent" aldığı vurgulanan açıklamada, Altın, Küçük ve Hekimoğlu tebrik edildi.

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